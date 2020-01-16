葵涌廣場2房移民盤 險守600萬

第一城移民盤低估價逾一成沽

此外，美聯物業營業經理鄭志燿表示，沙田第一城33座低層D室，實用面積854方呎、3房套房連工人房間隔，原業主早前已移民，以1000萬元易手，實呎11,710元。據匯豐及中銀兩家銀行最新網上估價顯示，單位估值1129萬至1135萬元，即上述新成交價比銀行估價低最多135萬元或超過一成。不過，原業主2014年11月以750萬元購入，持貨約7年多，帳面仍賺250萬元或33%。

美孚3房1143萬沽 低市價5%

另外，美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨第8期百老匯街130號中層A室，實用面積893方呎，3房間隔，望內園景，以1143萬元成交，低市價約5%，實呎12,800元。原業主2013年4月以800萬元買入，持貨近9年，帳面獲利343萬元或約43%。

雖整體市道轉淡，個別豪宅屋苑繼續錄得大額成交，中原豪宅高級分區經理黃家俊表示，薄扶林貝沙灣4期3座中層A室，實用面積1893方呎，4房雙套間隔，向南，享海景，以7228萬元連雙車位易手，實呎38,183元。

貝沙灣連車位7228萬易手

黃家俊指，買家屬於用家，原業主2006年2132萬元買入單位，當時未連車位；屋苑車位現時市價約300萬元，若以上述成交扣除兩個車位後市值約6628萬元計，帳面獲利約4496萬元或2倍。