金朝陽葵涌新式工廈拆售 傳400萬起 獨立廁所酒店園林配套 疫下撤非住宅辣稅發展商變陣

明報記者 林尚民

上述iCITY位於葵涌打磚坪街105至113號，據代理提供資料，物業樓高20層，提供601個單位，指定作工業用途，每伙建築面積335至510方呎，代理又指，項目低層單位呎價約9200元起，中層約9500元，高層則約9800元，部分細面積單位呎價相對較高，入場費約400萬元。

但亦有消息人士稱，發展商暫未正式推出發售或供買家預留，料本月底將正式公布項目資料及銷售部署。

涉逾600伙 建築面積335呎起

事實上，雖然iCITY屬新式工廈，但其配套可媲美不少住宅項目。美聯工商舖更將葵昌中心分店升級為「美聯工商iCITY旗艦店」，該行表示，iCITY項目用料優質，綠化園林、大型水池配套及多項高級豪華娛樂設施均由名師設計，項目集合工作及休閒於一身，標準樓層高約4.2米，空間極具靈活性，並設有罕有獨立洗手間，可獨立開啟窗戶，景觀開揚、採光度十足，項目亦採用全玻璃幕牆設計。

另代理稱，項目料於明年第四季落成，樓花期近2年，發展商提供的付款方法，首60日分3次共付樓價15%，其後分5次每次付1%，餘下之樓價80%入伙時支付。資料顯示，金朝陽早在2015年以4.5億元購入項目所在的捷德工業大廈，以重建樓面19萬方呎計，每方呎樓面地價僅約2382元。雖然iCITY一帶為傳統工業區，但亦鄰近知名屋苑雍雅軒，該屋苑最新平均成交實呎約1.5萬元水平。

新地荃灣W212現樓重推6撻訂貨

正當金朝陽準備推售iCITY之際，市場消息稱，同為新式工廈、同樣戶戶設獨立洗手間的新地荃灣德士古道現樓項目W212，項目共提供257伙，近日推售6個撻訂單位，全部位於低層，據悉，有關單位建築面積548至795方呎，售價467.6萬至683萬元，呎價8380至9286元，與2018年推售時成交價相同，發展商亦同樣提供印花稅回贈及按揭優惠。