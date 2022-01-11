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經濟
2022年1月11日星期二
技術取勝
投資策略
HKTVmall今年GMV冀增約兩成 去年遜目標不足1% 首設3至5年目標最多150億
大摩下調港今年經濟增長預測
美10年債息升穿1.8厘 匯控揚3%破位
泰加：購主席基金不存利益衝突
銀行學會遭網絡攻擊 會員資料或外泄
世茂全國項目「待售」傳萬科洽購 內房股全線升 標普再降信貸評級
恒大撤出深圳總部搬回廣州
新東方教育辭退6萬員工
順風能源大股東遭入稟追25.8億賭債
高盛料聯儲局今年加息4次 經濟師料12月通脹破7％ 鮑威爾作證或「放鷹」
Omicron疫苗 輝瑞料3月準備就緒
日本政界倡4天工作 松下電器准員工遙距辦公
張兆聰：新經濟見值博率 綠電股可小注
蔡明都：勿錯過下一波的金融科技
劉宇亮：水泥股見底 首季有望跑贏
薛偉傑：「地獄之門」長命火 顯油氣井滅火難
技術取勝：四環醫藥初現突破
何民傑：善用郵輪隔離檢疫紓外傭荒
恒生推虛擬KOL創先河
foodpanda新面孔登場
劉思明：博醫藥板塊見底 慎選個股出擊
周顯：無千不有的供股千局
湯文亮：香港可採用動態清零政策？
金朝陽葵涌新式工廈拆售 傳400萬起 獨立廁所酒店園林配套 疫下撤非住宅辣稅發展商變陣
君譽峰2房特色戶 1928萬破頂沽
葵涌廣場2房移民盤 險守600萬
半山豪客2.65萬租出高爾夫．御苑3房
2.8億沽荔枝角道商廈 興勝持貨4年賺七成
技術取勝：四環醫藥初現突破
【明報專訊】創科實業形成新跌浪（圖）
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