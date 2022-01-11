劉宇亮：水泥股見底 首季有望跑贏

日前國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》，在工業領域碳達峰行動中提出加強產能置換監管，加快低效產能退出；鼓勵利用風能、太陽能等可再生能源，逐步提高電力、天然氣應用比重。

配合國策 海螺水泥減碳排放

配合國家政策，龍頭企業如海螺水泥（0914）開展了有效措施降低碳排放，建成世界首個水泥窯碳捕捉示範項目和乾冰生產線，創了水泥工業捕集二氧化碳的先河。同時亦研究水泥生產替代燃料、替代原料、低鈣熟料、無/少熟料水泥等技術，以減少碳酸鹽原材料的使用，降低水泥生產過程二氧化碳排放外。

在光伏及儲能項目方面上，海螺水泥在港交所公告稱公司擬收購關聯方海螺投資持有的海螺新能源100%股權，交易總價為4.43億元（人民幣˙下同）。海螺水泥擴大光伏發電規模，力爭光伏發電覆蓋所有工廠，持續提升清潔能源佔比。

現時對水泥生產成本影響關係較大的是煤炭，每當煤價價格上漲100元，水泥生產成本上漲10元左右，而煤炭價格在去年11月起大幅回落。另外，據財聯社及多家外電引述消息報道，多家大型優質房企獲銀行通知將放寬「三條紅線」要求，針對出現問題企業旗下項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」，意味多家陷入財困內房或可透過大舉出售項目套取現金，對水泥行業同樣屬利好消息，有望有第一季跑贏大市。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]