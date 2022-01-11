順風能源大股東遭入稟追25.8億賭債

2012年借18億 年息30厘

入稟狀顯示，原告人為連卓釗，被告為鄭建明，姓名與上市民企順風能源（1165）大股東相同。文件指出，連卓釗、鄭建明及另一合作方於2012年8月簽訂一份名為「東方資產包、貴州、三亞鐵爐路港項目合作框架協議」，鄭建明據此向連卓釗提取18億元貸款，年息率為30厘。

至2015年2月，鄭建明先償還2億元，至同年3月利息滾存至5.97億元，欠付本金及利息合共約21.97億元。同年4月雙方終止協議，鄭氏須於同年4月至6月分4次償還共20億元，如未能如期支付，須即時清還所有本金及利息，在本金還清前年利率以30厘計算。

不過，鄭建明在2015年5月償還首筆5億元款項後，同年7月及11月又先後償還3.3億元，至2018年6月4日，再以一批紅酒及珠寶代債償還8億元，此後再無還款。連卓釗指，截至2022年1月7日，鄭建明欠付本金約11.2億元，另未償還利息約14.6億元，冀追討相關款項、以年利率12厘計利息至還款為止及訟費等。