泰加：購主席基金不存利益衝突

擬提覆核推翻保監接管

泰加執行董事林烽及安山非執行董事戴承延各自代表所屬公司發公告。兩集團指留意到有報道暗示吳宇透過將泰加保險的大量資金及資產投資於Amber Hill ES Fund，存在利益衝突及或其他不當行為。

稱外幣交易早於吳宇加入泰加

泰加指出，不接受委任黎嘉恩及甘仲恒為共同及各別經理之任命為有效或合法，並質疑兩人代表泰加保險公司行事之權力，更正考慮向保險事務上訴審裁處申請覆核及提出緊急申請擱置有關委任之指示。泰加強調，Nerico Brothers Limited（NBL）在所有關鍵時間，一直為泰加或安山金控的獨立第三方，吳宇並沒有在NBL擁有任何所有權或董事權益。泰加在NBL開設的獨立賬戶，並在2020年度存進7900萬美元，進行現貨外幣交易，以及以750萬美元申購AHEF，均為吳宇加入泰加前已進行。當中申購AHEF的交易，更為獲豁免持續關連交易，並已在其2020年度年報中充分披露。集團指出，自2020年中以來一直定期向保監局匯報NBL存款之狀况，截至去年8月並無收到保監局反對或不同意。

泰加續稱，其存進NBL的款項，未有如新聞報道所指用作申購AHEF的份額，與NBL主動出資620萬美元，投資於AIF Currency Arbitrage Fund（ACAF），並無關係。但泰加稱，AHEF及ACAF隸屬於吳宇的私人公司，亦聲稱跟泰加及安山金控無直接或間接關係。兩公司均保留對散播虛假或未經證實消息採取法律行動的權利。