美10年債息升穿1.8厘 匯控揚3%破位

去年被狂沽藍籌反彈 阿里健康飈逾一成

昨大市成交逾1387億元。國指升1.63%，科指升2.21%。去年被狂沽的藍籌大反彈，阿里健康（0241）飈10.83%，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）以8.43%升幅居次，海底撈（6862）亦升5.49%。

銀行股做好，中銀香港（2388）、渣打（2888）以全日最高位收市，分別升2.87%及2.37%，東亞銀行（0023）亦升逾3%。董事長涉嫌嚴重違紀違法而受查的中國人壽（2628），逆市跌1.63%；中壽發公告稱，公司經營管理運作正常，將於短期內召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

董事長受查 中壽逆市跌1.63%

昨日部分與醫藥、生物科技相關股份表現亮麗，京東健康（6618）升11.64%，是升幅最大科指成分股。康希諾生物（6185）總部所在的天津出現源頭不明的Omicron個案，有該公司相關人士向內地傳媒指公司生產經營未受影響，該股昨飈9.89%。石藥（1093）升6.15%，中生製藥 （1177）升5.97%，該兩股於收市後分別公布減輕腫瘤患者痛苦的藥物獲藥品註冊批件、所開發的治療糖尿病藥物首仿獲批上市。另外，央視報道，國務院總理李克強昨主持召開國務院常務會議，決定常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，進一步降低患者醫藥負擔。

其他科指成分股方面，快手（1024）升10.11%，騰訊（0700）升2.3%，美團（3690）升1.28%，小米（1810）升1.42%，阿里巴巴（9988）跌0.93%。有內地券商發表研報，認為生豬周期價格料第二季出現拐點，帶動豬肉股做好，中糧家佳康（1610）升4.59%，萬洲（0288）升4.17%。

昨北水南下合計淨流入31.57億元，為今年以來最多；南水北上合計淨流入47.58億元人民幣。