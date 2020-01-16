HKTVmall今年GMV冀增約兩成 去年遜目標不足1% 首設3至5年目標最多150億

明報記者 蔡穎霖

港科探索昨日收市後公布營運數據，股價收市升逾4%。有分析員認為，雖然去年訂單表現未達目標，但因應新冠變種病毒Omicron擴散，中短期或有助網購業務增長，倘若英國無人店業務有進展，將利好集團股價。

HKTVmall上月GMV按年增加7%至6.11億元，統計全年GMV按年增加10.4%至65.7億元，稍遜全年目標66億至70億元（見圖）。集團解釋，未達標主要原因是香港零售業復蘇緩慢及競爭激烈。事實上，雖然HKTVmall的表現未達預期，但距離目標下限實際不足1%。

集團指港網購滲透率仍低

受去年GMV增長放慢、配股等因素拖累，港科探索股價由高位16.1元累跌逾四成半，市場已開始質疑網購已陷飽和，但集團在公告中提到，本港去年首11個月網購銷售僅佔零售業總銷貨價值約7%至8%，認為相對於亞太地區其他類似市場，本港網購市場仍有很大增長空間，強調未來3至5年「將全力投入能量及資源於『增長』模式，集中於增長業務及市場份額」。

集團提到，中期目標主要針對主營業務增長，包括HKTVmall本身業務，以及透過旗下技術公司Shoalter支援建設的網購平台，如去年推出的EESE，在3至5年內將GMV增長至合共120億至150億元；其次是加強物流業務的成本控制，務求在整體GMV增至120億元時，配送成本佔比將不多於10%。

英無人店料下半年開兩至三間

至於今年目標較為仔細，HKTVmall全年GMV目標75億至80億元，近年加大發展力度的多媒體廣告業務，今年目標收入1.2億元。至於早前提出的無人店計劃將於英國曼徹斯特市推出，預計今年第三至四季可推出兩至三間試行。值得留意的是，港科探索計劃今年加強投資物流配送能力，擬下半年開始向第三方提供服務（見表）。

信誠：股價中短線料重返雙位

信誠證券聯席董事張智威表示，HKTVmall去年GMV表現「勉強當佢達標」。香港重新收緊防疫措施，有利HKTVmall生意表現提升，各項因素利好港科探索中短線股價發展，相信有望回升至「雙位數」，但由於目前該股市盈率偏高，重上15元附近高位則有難度。