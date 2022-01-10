醫保相輔計劃 補團體保不足

撰文：李凱茵

團體醫療保險是公司福利，退休時便會失去。隨着年歲漸長，醫療需要漸大，更加需要醫療保障去應付年年急漲的醫療費用。待退休後失去團體醫療保障再另外投購醫療保險固然是一項選擇，現時自願醫療保險的最高投保年齡可以去到80歲。不過醫療風險會隨年紀漸增是不爭事實，待至退休後才投保，如之前已有「三高」或曾患上過嚴重疾病，保險公司絕對有權因為受保人的身體狀况欠佳而拒絕批發保單。較好的情况是保險公司就已存在疾病加上不保條款，或是要求收取額外保費以抵消較高的風險，不論是哪一項，對投保人來說也非理想。

退休時團體保失效 高齡投保或被拒

有見及此，即使在職時有公司的團體醫療保障，最好還是趁着身體健康時盡快另外購買個人的醫療計劃。想提早為退休先做好保障的話，就可善用市面上設有自付額選擇、保費較相宜的醫療保障計劃。自付額亦即墊底費，每次索償自付額部分由受保人自行負責，保險公司則賠償扣除自付額後的醫療開支。自付額部分，可由公司醫保支付。

目前有自付額選擇的醫療保險產品包括有標榜全額賠償的高端醫療計劃，以及指明為配合公司團體或個人醫療保險的相輔（Top up）計劃。高端的全額醫療計劃保障範圍十分廣，保障全面，保費會較昂貴。若在職時選取高額自付費用，到退休時為加強保障而申請調降自付額，保險公司須要根據受保人身體狀况重新核保，不一定成功。

留意轉換提升計劃是否要重新核保

至於相輔醫療計劃通常有多項自付額讓投保人選擇，索償時保險公司會就已扣除自付額或其他醫保計劃（以較高者為準）的醫療開支，根據80%或90%的賠償比率作出賠償。以一項10萬元的索償個案為例，如計劃自付額為2萬元，受保人的公司醫保作出了3萬元的賠償，相輔醫療計劃就會以扣除了公司醫保賠償後的7萬元醫療開支計算賠償。如賠償比率為90%，即賠償金額為6.3萬元，換言之受保人只需自行支付7000元醫療費用。

如果以退休後的保障為目標投保，選擇時須要留意計劃會否容許受保人在踏入退休階段時，能夠把相輔計劃轉換成其他保障全面的醫療保險而毋須再次進行核保。例如今次作比較的不同保險計劃，安達、保誠、宏私及保柏的計劃都包括了這項條款，容許受保人在50至65歲這段退休前後的時間、在指定年歲時轉換至保險公司的指定的醫療計劃。

富通及AIA的計劃沒這項條款，但由於這兩個計劃都容許受保人終身續保，而計劃的自付額亦相對其他計劃的低，對退休人士來說壓力相應減少，也能夠作一定程度的保障。AIA計劃的受保人如選擇該公司的網絡醫療服務，每宗索償的上限及賠償比率都可以提高，而且毋須自付額。

另外，安達、宏利及保誠的計劃，為74、75歲或以上受保人設終身賠償金額，累積索償金額超過指定金額，計劃就會終止。如退休後沒有轉換至其他醫療保險而保留使用此計劃的人士，必須衡量相關金額的保障是否足夠。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]