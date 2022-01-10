宇晴軒均呎1.89萬 半年回落4%

明報記者 陳寶恩

中原地產區域營業董事歐陽振邦表示，宇晴軒今年首宗成交，為3座高層B室，實用面積441方呎、2房間隔，望內園景，原業主最初開價910萬元，調整至845萬元即獲洽購，最終以830萬元易手，即累積減80萬元或8.8%，實呎18821元。原業主2012年12月以520萬元購入，持貨9年，帳面獲利310萬元或約6成。

2房戶減價近9%後以830萬易手

歐陽振邦續稱，宇晴軒本月（截至1月5日）暫錄得約2宗二手成交，平均成交實呎18874元，比上月錄約18503元，略為回升2%，但對比去年7月時，屋苑平均實呎19686元，約半年間樓價回落約4%。

另一邊廂，市場屢現二手蝕讓個案。美聯營業經理黎志榮表示，鑽石山星河明居D座低層5室，實用593方呎，3房套間隔，望內園泳池景，原業主兩個月前叫價1150萬元放盤，累減150萬元或13%後，新近以1000萬元易手，實呎16863元。原業主2018年6月以1070萬元購入，持貨3年半，帳面蝕70萬元或6.5%。

港島東半新盤亦有業主蝕沽離場，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌君豪峰低層M室，實用214方呎，開放式間隔，以514.8萬元易手，實呎24056元。原業主2018年9月以526.9萬元一手買入，3年間帳蝕約12.1萬元或2.2%。連同釐印費等開支，估計要實蝕約30萬元或約6%。

君豪峰開放戶業主料蝕6%離場

市場消息稱，元朗PARK YOHO Napoli第27B座低層D室，實用580方呎，2房連儲物房間隔，近日以762萬元售出，實呎13138元。原業主2018年10月以765萬元一手購入，3年帳蝕約3萬元或0.4%。雖然該業主購入時享現金回贈，惟連同使費，料實蝕約38萬元或約5%。

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