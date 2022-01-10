建灝尖沙嘴打造10萬呎醫療中心

同區同類物業呎租近60

建灝地產投資部經理鄭智荣接受本報訪問時表示，政府一直提升香港的醫療體系及服務水平，以減輕公立醫院系統壓力。他指出，部分在港島開設診所的私家醫生，有意在九龍增設診所，以尖沙嘴區而言，就有不少新私家診所、醫療中心進駐，集團看準此新商機，敲定在尖沙嘴打造一座全新醫療中心，以迎合市場需求，同時亦可為集團帶來穩健租金收益。

鄭透露，集團2019年購入地盤時，原已獲批重建成商廈，但因應集團打造先進醫療中心的計劃，因而重新入則再作規劃，項目將興建成一幢21層高的醫療中心，總樓面約10萬方呎，地下設3間商舖，目標出租予餐飲店舖，2樓或以上可作診所或辦公室，全層面積由5,461至8,064方呎，戶戶均設有可配合醫療機構運作的後備電源等，項目預計2023年上半年落成。

他期望，物業可成為一站式醫療服務中心，包括各類醫療專科。21 ASHLEY早前已低調招租，鄭智荣未有透露具體意向租金，只表示目前正有數家醫療機構或集團正洽租中。

翻查資料，尖沙嘴對上一個新落成的醫療中心，要數到於2019年落成、由恒地（0012）發展的尖沙嘴中間道H Zentre，去年11月初低層01至05室，面積約4239方呎，以約25.43萬元獲醫療機構承租，呎租約60元。

戶戶設後備電 可配合醫療機構

資料顯示，21 ASHLEY原由3幢物業組成，分別為亞士厘道21至21A號5層高舊樓、亞士厘道23至25號雅士利中心，及亞士厘道27號Ashley 27，原由資策（0497）持有，早年已獲批重建一幢20層高商廈，可建樓面約9.73萬方呎。資策於2019年5月標售相關地盤，由建灝以約17.6億元承接，以獲批重建樓面計，每方呎樓面地價逾1.8萬元。

[發展商專訪]