布少明：疫情難動搖樓市

個人認為，雖則今趟疫情來勢洶洶，其實對樓市的長遠影響有限。二手方面，雖然有業主「封盤」停睇樓，但亦有業主變得「有商有量」，願意稍微擴大議價空間吸引買家，造成部份對後市有信心的買家的入市「尋寶」機會。

總結對上數次「抗疫」經驗，往往會有業主願意割價求售，而每當疫情稍為消退後，樓市即重拾動力，樓價又會重新回彈，可見疫情對樓市的影響只屬短暫，而且亦為廣大買家提供一個入市時機。

參考過去的市場情况，儘管近日政府再度收緊措施，但各行業及機構已大致制訂策略應對反覆疫情，例如本公司已指示員工必須遵守政府防疫規例，在新盤睇樓時遵照發展商安排，並建議盡量減少每組睇樓人數。公司會加強分行及辦公室清潔，規定客戶及員工必須佩戴口罩，以確保雙方的健康及安全。此外，我們亦投放不少資源在數碼平台上，為客戶提供全方位置業渠道。

事實上港人的適應力及生命力，在全球絕對名列前茅，雖然抗疫措施又再收緊，但是普羅大眾已大致習慣「疫下」的生活模式，大眾對疫情消息漸漸「免疫」，所以筆者傾向相信，長遠樓市走勢不變，除非出現更大規模的爆發，嚴重打擊股市及經濟。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]