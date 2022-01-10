廖偉強：通關料不遠 豪宅成交飈

回望2021年已經過去並畫下完美的句號，筆者的公司全年的營業額做到大約18億元，居然能夠在疫情肆虐之下都可以成功突破歷史性的新高紀錄，絕對是理想成績的一年。當然，當中大部分的業績均在上半年出現，因為在上半年沒有利淡因素之下，每一個月都能夠做出可觀的業績，但是在下半年階段，由於內地對各行各業的調控措施，影響了部分的經濟，更加影響了香港的股票市場，再加上美國聯儲局準備「收水」，大家預期在2022年中左右會加息，令到市場上的投資氣氛相對減弱，確實拖慢了樓市的表現，導致樓價在2021年的下半年略有回調，本港全年的樓價錄得的升幅只有大約5%。

自從政府早前公布了未來的龐大發展在新界北部，大部分基建及發展都在這個「北部都會區計劃」，這個是連接大灣區的重點發展項目，對香港未來的經濟絕對有幫助。豪宅的定義從來都是地段位置，新界區域的發展只是房屋供應量的增加，對豪宅的供應量卻幫助不了，所以，筆者絕對相信未來的豪宅在需求之下，再加上供應不足，豪宅能夠「一枝獨秀」的局面在今年絕對可以出現，所以，筆者相信今年的豪宅絕對可以獨領風騷！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]