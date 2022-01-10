《幫你格價》：「兌Yen唔好急 Yen跌唔好執」

明報記者 黃清瑤

日本是香港人的「鄉下」，近日日圓匯率回落至4年低位，不少市民都蠢蠢欲動，有意在現階段兌換日圓，留待通關後使用。百年找換店將於本周四結業，昔日兌換率廉宜吸引不少市民光顧，但從上周六各家找換店及銀行的匯價可見，發現多家找換店匯價較百年廉宜。上周六，百年每68港元可兌1000日圓，不過尖沙嘴永恒、尖沙嘴Capital、景致、多福及荔枝角銀豐，均可以每67.9港元或以下兌換1000日圓。

銀行電匯兌日圓 較找換店划算

其實，在銀行以電匯方式兌換日圓更划算，如招商永隆銀行可以每67.34港元兌換1000日圓。東亞、創興及華僑永亨的電匯價亦較找換店廉宜，優勢是港九新界都有分行，市民毋須跨區兌換外幣，省錢又省時。

如果未來通關，以信用卡交易亦是不錯的選擇，以上周六數據比較，以兌換1000日圓計，萬事達信用卡簽帳的兌換率為67.48港元，Visa信用卡為67.52港元，銀聯信用卡為67.72元。雖然萬事達和Visa匯率看似廉宜，但手續費高達1.95%，而銀聯信用卡手續費只有1%，因此整體交易費以銀聯最優惠。

盧楚仁：市民轉用IB 找換店或現結業潮

獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，百年找換店結業的原因，除了是新冠疫情導致市民不能外遊，外幣找換生意急速下降，另一個原因是市場出現另一個投資平台盈透證券（Interactive Brokers），這個平台出現改變了長久以來的金融生態。平台的優勢是匯價貼近市場匯率，而且手續費偏低，交易額10萬美元（約78萬港元）以下收取最低手續費2美元（約16港元），因此很多投資者轉用這個平台炒賣，對金融機構造成很大打擊。

無論買賣美股或外幣都可以說是非常方便，投資者在平台開設戶口後，可以買入外幣，並直接存入本地銀行戶口，再從銀行取出現貨。這令銀行及找換店不能賺取買賣差價，市民就可以節省兌換成本，盧楚仁相信，平台出現將會令找換店面對更大挑戰，即使疫情完結，找換店生意亦會大減至幾乎會出現結業潮。

現時，日圓匯價回落至4年以來低位，盧楚仁表示，去年日圓匯價跌超過10%，預期今年弱勢仍會持續。他解釋，現時市場充斥對日圓不利的因素，首先貨幣政策方面，環球多國表示今年將會加息，惟日本沒有加息意欲，現時更處於負利率狀態，「相信交易員會以日圓作為套息交易的融資貨幣，並以加息國貨幣來沽日圓」。

日圓成套息交易融資貨幣 弱勢持續

其次，美國10年期國債債息上升至1.765厘，每次美債息上升，10年期債息差就會擴闊，以至交易沽日債、買美債。最後，美債息上升代表避險情緒降溫，經濟復蘇全球股市持續向好，都會令日圓在今年持續受壓。

今年，日本最大挑戰是晶片荒及能源價格上升，作為工業國而言將會影響國內生產，即使日本政府上月決定推出規模達55.7萬億日元的經濟刺激方案，對國內企業的提振作用有限，值得留意的是，刺激政策將會對日股有利，由於日股與日圓背馳，因此刺激方案將令日圓進一步受壓。盧楚仁續稱，由於預期美國將於今年加息三次，預期今年底美元兌日圓上升至125水平，與近日水平相差將1000點。

市場不少分析員預期人民幣亦會持續上升，盧楚仁卻認為，中國人民銀行不期望人民幣持續上升，如上月中上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點、早前一些言論指出希望人民幣可以維持穩定等。此外，市場預期，未來人行仍有減息空間及下調金融機構的存款準備金率，這些政策都會對人民幣前景不利，出現回吐；由於美元今年很可能持續向好，都會令人民幣受壓。他預期，在岸人民幣兌美元會回落至6.42水平，一旦失守很可能會再回落至6.5水平。

外幣投資難獲利 資金流入黃金避險

他坦言，今年美元強勢，外幣投資將難以獲利，如認為美元弱勢並要選擇外幣投資，他會考慮加元及紐元，因環球經濟轉好、油價上升將會對加拿大經濟很有利，預料未來加拿大亦很快進入加息周期，而新西蘭於去年已加息兩次，反映國內經濟穩定。

對於黃金前景，盧楚仁表示美國加息、避險情緒降溫都會令黃金弱勢，但近日卻反覆向上，主要是環球通脹升溫、俄羅斯及烏克蘭局勢不明朗、哈撒克斯坦戰亂等，都令資金流入黃金避險，故預期今年黃金將會好淡爭持，金價上望每盎司1875美元，如升穿將再挑戰1917美元。

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