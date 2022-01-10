Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
立法會選舉專輯
大灣區
偵查報道
圖片看世界
經濟
2022年1月10日星期一
環球經濟數據
泰加12億資金 疑流向大股東管理基金 大股東向旗下公司放貸 金額巧合相近
泰加執董去廉署 稱投訴監管機構
周六撤回退保 僅餘少數車主受影響
渣打料內房債發行量今年續跌
董事長被查 中壽強調營運正常
巨濤海洋服務盈警 稱成本飈錄大額虧損
海通國際：美通脹下半年料回落 利好股市
內房上周跑出 國企強者愈強
Global X鍾駿：應對美加息 主題型ETF尋寶
法巴呂成：四利好因素 恒指今年可升10%至15%
靠B.DUCK吸金 德盈須不斷創新 留住粉絲
龐建貽冀港助國產紅酒走出去 去年生意回升三成 料收緊防疫影響有限
中國勢成最大經濟體 港做棋子「無可避免」
李氏大藥廠開發特效藥 冀助毛利率維持逾60%
星之子兩招谷加密貨幣錢包TALK+ 派50萬「利市」 可在實惠付款購物
TALK+結合錢包通訊兩種功能
張兆聰：增加港股舊經濟倉位
陳智鑾：疫下海外置業 遙距蒐集資料要仔細
環球經濟數據
劉思明：出貨超預期 比亞迪購20742
張兆聰：國企內房吞併民企 增長可期
伍禮賢：福壽園具可持續發展理念
潘啓才：元宇宙：一場科技革新還是經濟泡沫？
《幫你格價》：「兌Yen唔好急 Yen跌唔好執」
沈永年：從上海重慶經驗了解房產稅
梁振輝：債息走高支持美元
陳大為：防Fed篤爆泡沫 投資者應有序撤退
區偉志：以太幣王者之路
陸振球：跟誠哥投資印尼
陸振球：港股已屆人棄我取尋寶之時？
林少陽：環球「大執倉」才剛開始
技術取勝：中海外挑戰上升阻力
謝偉銓：政府應制訂「住屋開支入息比例」目標
李聲揚：股神和契媽 誰沒穿泳褲？
蔡金強：主動「去壟斷」保平安的騰訊
徐家健：航空業從來是疫情受害者
艾雲豪：以金童的PEG論「過譽」
李順威：選擇性偏差 美股市寬沒問題
電訊商貼心支援檢疫者 SmarTone及3香港贈額外數據
劉思明：港股待科網帶領走出谷底
何啟聰：憧憬提前加息 匯控購29040
瑞銀亞洲：阿里領升科技股 看好留意購17785
摩根大通亞洲：重磅科技股回穩 騰訊購18044
周顯：泰加保險轉牌難度高
張佩儀：退休前後 強積金規劃均重要
王弼：2022年香港樓市點睇？
曾淵滄：越地賣產套現 未來收購留彈藥
湯文亮：天不怕地不怕 最怕竹篙灣
陳永傑：美國加息會否難產？
廖偉強：通關料不遠 豪宅成交飈
布少明：疫情難動搖樓市
馬泰陽：新晉屋苑搶手 勝傳統屋苑
業界料本月一手500成交 兩年低位 收緊防疫措施後首個周末 新盤成交挫九成
會德豐評估疫情 再定新盤推售進度
建灝尖沙嘴打造10萬呎醫療中心
赤柱豪宅聘國際團隊設計 擬明年首季推售
黃埔三房1060萬易手 半年賣平18%
堅尼地城地舖月租16.5萬放租
CAINE HILL精品迷你盤 毗鄰中環商業消閒區
宇晴軒均呎1.89萬 半年回落4%
醫保相輔計劃 補團體保不足
環球經濟數據
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
上 / 下一篇新聞
泰加12億資金 疑流向大股東管理基金 大股東向旗下公司放貸 金額巧合相近
泰加執董去廉署 稱投訴監管機構
周六撤回退保 僅餘少數車主受影響
渣打料內房債發行量今年續跌
董事長被查 中壽強調營運正常
巨濤海洋服務盈警 稱成本飈錄大額虧損
海通國際：美通脹下半年料回落 利好股市
內房上周跑出 國企強者愈強
Global X鍾駿：應對美加息 主題型ETF尋寶
法巴呂成：四利好因素 恒指今年可升10%至15%
靠B.DUCK吸金 德盈須不斷創新 留住粉絲
龐建貽冀港助國產紅酒走出去 去年生意回升三成 料收緊防疫影響有限
中國勢成最大經濟體 港做棋子「無可避免」
李氏大藥廠開發特效藥 冀助毛利率維持逾60%
星之子兩招谷加密貨幣錢包TALK+ 派50萬「利市」 可在實惠付款購物
TALK+結合錢包通訊兩種功能
張兆聰：增加港股舊經濟倉位
陳智鑾：疫下海外置業 遙距蒐集資料要仔細
環球經濟數據
劉思明：出貨超預期 比亞迪購20742
張兆聰：國企內房吞併民企 增長可期
伍禮賢：福壽園具可持續發展理念
潘啓才：元宇宙：一場科技革新還是經濟泡沫？
《幫你格價》：「兌Yen唔好急 Yen跌唔好執」
沈永年：從上海重慶經驗了解房產稅
梁振輝：債息走高支持美元
陳大為：防Fed篤爆泡沫 投資者應有序撤退
區偉志：以太幣王者之路
陸振球：跟誠哥投資印尼
陸振球：港股已屆人棄我取尋寶之時？
林少陽：環球「大執倉」才剛開始
技術取勝：中海外挑戰上升阻力
謝偉銓：政府應制訂「住屋開支入息比例」目標
李聲揚：股神和契媽 誰沒穿泳褲？
蔡金強：主動「去壟斷」保平安的騰訊
徐家健：航空業從來是疫情受害者
艾雲豪：以金童的PEG論「過譽」
李順威：選擇性偏差 美股市寬沒問題
電訊商貼心支援檢疫者 SmarTone及3香港贈額外數據
劉思明：港股待科網帶領走出谷底
何啟聰：憧憬提前加息 匯控購29040
瑞銀亞洲：阿里領升科技股 看好留意購17785
摩根大通亞洲：重磅科技股回穩 騰訊購18044
周顯：泰加保險轉牌難度高
張佩儀：退休前後 強積金規劃均重要
王弼：2022年香港樓市點睇？
曾淵滄：越地賣產套現 未來收購留彈藥
湯文亮：天不怕地不怕 最怕竹篙灣
陳永傑：美國加息會否難產？
廖偉強：通關料不遠 豪宅成交飈
布少明：疫情難動搖樓市
馬泰陽：新晉屋苑搶手 勝傳統屋苑
業界料本月一手500成交 兩年低位 收緊防疫措施後首個周末 新盤成交挫九成
會德豐評估疫情 再定新盤推售進度
建灝尖沙嘴打造10萬呎醫療中心
赤柱豪宅聘國際團隊設計 擬明年首季推售
黃埔三房1060萬易手 半年賣平18%
堅尼地城地舖月租16.5萬放租
CAINE HILL精品迷你盤 毗鄰中環商業消閒區
宇晴軒均呎1.89萬 半年回落4%
醫保相輔計劃 補團體保不足
泰加12億資金 疑流向大股東管理基金 大股東向旗下公司放貸 金額巧合相近
泰加執董去廉署 稱投訴監管機構
周六撤回退保 僅餘少數車主受影響
渣打料內房債發行量今年續跌
董事長被查 中壽強調營運正常
巨濤海洋服務盈警 稱成本飈錄大額虧損
海通國際：美通脹下半年料回落 利好股市
內房上周跑出 國企強者愈強
Global X鍾駿：應對美加息 主題型ETF尋寶
法巴呂成：四利好因素 恒指今年可升10%至15%
靠B.DUCK吸金 德盈須不斷創新 留住粉絲
龐建貽冀港助國產紅酒走出去 去年生意回升三成 料收緊防疫影響有限
中國勢成最大經濟體 港做棋子「無可避免」
李氏大藥廠開發特效藥 冀助毛利率維持逾60%
星之子兩招谷加密貨幣錢包TALK+ 派50萬「利市」 可在實惠付款購物
TALK+結合錢包通訊兩種功能
張兆聰：增加港股舊經濟倉位
陳智鑾：疫下海外置業 遙距蒐集資料要仔細
劉思明：出貨超預期 比亞迪購20742
張兆聰：國企內房吞併民企 增長可期
伍禮賢：福壽園具可持續發展理念
潘啓才：元宇宙：一場科技革新還是經濟泡沫？
《幫你格價》：「兌Yen唔好急 Yen跌唔好執」
沈永年：從上海重慶經驗了解房產稅
梁振輝：債息走高支持美元
陳大為：防Fed篤爆泡沫 投資者應有序撤退
區偉志：以太幣王者之路
陸振球：跟誠哥投資印尼
陸振球：港股已屆人棄我取尋寶之時？
林少陽：環球「大執倉」才剛開始
技術取勝：中海外挑戰上升阻力
謝偉銓：政府應制訂「住屋開支入息比例」目標
李聲揚：股神和契媽 誰沒穿泳褲？
蔡金強：主動「去壟斷」保平安的騰訊
徐家健：航空業從來是疫情受害者
艾雲豪：以金童的PEG論「過譽」
李順威：選擇性偏差 美股市寬沒問題
電訊商貼心支援檢疫者 SmarTone及3香港贈額外數據
劉思明：港股待科網帶領走出谷底
何啟聰：憧憬提前加息 匯控購29040
瑞銀亞洲：阿里領升科技股 看好留意購17785
摩根大通亞洲：重磅科技股回穩 騰訊購18044
周顯：泰加保險轉牌難度高
張佩儀：退休前後 強積金規劃均重要
王弼：2022年香港樓市點睇？
曾淵滄：越地賣產套現 未來收購留彈藥
湯文亮：天不怕地不怕 最怕竹篙灣
陳永傑：美國加息會否難產？
廖偉強：通關料不遠 豪宅成交飈
布少明：疫情難動搖樓市
馬泰陽：新晉屋苑搶手 勝傳統屋苑
業界料本月一手500成交 兩年低位 收緊防疫措施後首個周末 新盤成交挫九成
會德豐評估疫情 再定新盤推售進度
建灝尖沙嘴打造10萬呎醫療中心
赤柱豪宅聘國際團隊設計 擬明年首季推售
黃埔三房1060萬易手 半年賣平18%
堅尼地城地舖月租16.5萬放租
CAINE HILL精品迷你盤 毗鄰中環商業消閒區
宇晴軒均呎1.89萬 半年回落4%
醫保相輔計劃 補團體保不足
prev
next