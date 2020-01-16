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星之子兩招谷加密貨幣錢包TALK+ 派50萬「利市」 可在實惠付款購物

【明報專訊】臨近農曆新年購物旺季，「星之子」陳易希選擇在這時出招，派出相當於50萬元的加密貨幣利市，推廣旗下加密貨幣電子錢包TALK+。同時他找到家居用品連鎖店實惠合作，全線分店已接受TALK+用戶以加密貨幣付款。陳易希表示，正在和大約10家公司商合作，相信未來陸續會有其他商戶接受TALK+付款。

明報記者 薛偉傑

Bull.B Technology Limited早前宣布，1月4日至2月15日下載及啟動TALK+的用戶，若先放入價值約200元或以上加密貨幣，將可獲贈價值大約78元的10枚泰達幣（USDT）作為「利市」。若再邀請親友下載及啟動TALK+，對方又完成領取上述「利市」，邀請者可再獲贈10枚泰達幣，每人最多可領取10次利市。邀請親友最多的前5名用戶，更可獲贈比特幣（Bitcoin）作獎賞，價值由約1560至15,600元不等。

另一方面，Bull.B與實惠合作，全線24間分店由1月4日開始已接受顧客以TALK+付款，暫時接受10種較熱門的加密貨幣。顧客透過TALK+付款，更可享有3倍會員積分。TALK+用戶領取到的加密貨幣利市，可即時在實惠分店用於購物。

Bull.B創辦人陳易希表示，Visa去年12月公布的調查顯示，接近三分之一香港人曾經直接接觸過加密貨幣，包括作為投資工具或交易媒介，反映不少港人對加密貨幣都有興趣。但香港沒完善配套支援加密貨幣應用，雖然以往有個別零售商接受加密貨幣付款，但運作比較零星，未能形成風潮。所以，該公司希望讓持有加密貨幣的市民有更多的應用方式，用戶體驗也比較一致。

解決交易速度匯率對冲問題

實惠集團執行董事兼行政總裁梁兆邦表示，實惠作為「新零售」的先行者，是全港首家齊集最多流動支付方式的家居用品專門店。早在2019年8月30日開始，實惠就成為香港首家大型零售連鎖店接受顧客以加密貨幣付款。當時，實惠透過時富金融服務集團旗下鯰魚金融科技的加密貨幣結算服務，以及錢方QFPay的付款處理技術，接受顧客以比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH）或萊特幣（LTC）3種加密貨幣付款。實惠深知，流通加密貨幣種類不斷增加，所以這次接受顧客以TALK+付款，接受10種加密貨幣，讓顧客有更多選擇，未來會繼續增加。

陳易希表示，以加密貨幣本來的交易時間，是不適合應用於零售業，公司為此做研發，解決交易速度及匯率對冲等問題，才能令交易在幾秒內完成。

暫免手續費吸引商戶加盟

繼實惠後，該公司正在和大約10家公司商合作，這些商戶包括零售、飲食及其他服務業，部分更是連鎖店。為了吸引商戶合作，商戶接受顧客使用TALK+付款，暫時毋須付手續費。商戶的成本主要是要向第三方供應商購買POS終端機，以及承擔加密貨幣匯率風險等。

陳易希認為，由於TALK+儲存的是加密貨幣，並非法定貨幣，TALK+不屬於金管局所指的「儲值支付工具」，現時TALK+毋須領取牌照，也沒有牌照可供申請。但他強調，若金管局等機構將來決定監管加密貨幣電子錢包，一定會配合，甚至會主動提供防洗錢建議。現時，TALK+已具備實名認證（KYC）功能，由用戶選擇是否啟動（但若要領取加密貨幣利市，必須啟動）。香港居民若要啟動此功能，須拍攝身分證，以及用前置鏡頭自拍；外籍人士可以拍攝護照。

另外，該公司亦與CoinUnited.io建立了合作關係。TALK+用戶可以在CoinUnited.io的加密貨幣自助買賣機（香港近40個網點）購買加密貨幣，存入其TALK+錢包內；也可以在加密貨幣自助買賣機賣出TALK+錢包內的加密貨幣，套現取回現金。

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