龐建貽冀港助國產紅酒走出去 去年生意回升三成 料收緊防疫影響有限

明報記者 周綺琪

據政府統計處資料，以金額計，2020年本港進口最多的紅酒來自法國，佔整體近65%；其次為澳洲佔約11%。龐建貽表示，法國拉菲、LVMH等不同外國著名酒莊先後進駐中國，並於當地釀製紅酒，加上內地紅酒銷售日漸蓬勃，市場愈加看重中國紅酒市場發展。

深圳設辦公室 視乎市況開實體門店

龐建貽指現時國產紅酒平均零售價約300元，於市場上屬中等價位品牌，可見內地銳意打造能與世界對接的紅酒品牌。他又認為，香港可充當對接的平台，協助國產紅酒走向國際，而其品牌現時已於深圳設有辦公室，未來將視乎市况開設實體門店。至於本地業務，龐建貽表示集團批發業務佔比高見六成，而零售業務佔比則達三成，故隨着去年疫情逐漸回穩，禁堂食等防疫措施放寬，帶動年內整體業務按年回升約30%，上月消費旺季更有望按年反彈最多七成。儘管近期港府再度收緊防疫措施，他相信市民已適應「新常態」，並對其業務影響有限。

出身「鋼鐵世家」的龐建貽大學主修與祖業息息相關的工程系，但畢業後轉投沉醉多時的紅酒行業，放下身段先後於法國兩大酒莊由低做起，從收割葡萄至入桶釀酒均親力親為。他表示，當時學習造酒、人脈建立等對其事業奠定深厚基礎。

脫離祖業 專注代理紅酒未想過轉行

脫離祖業，龐建貽逐步打造屬於自己的一片天，從家族獲得首筆資金，並於2001年創辦紅酒批發代理行「大亞洋酒」小試牛刀，但過程絕非一帆風順，包括開業起初已遇上911恐襲，其後又碰上2003年SARS、2008年金融海嘯，及至近兩年本地社會事件和新冠疫情，幾乎相隔數年即見新一波風浪。他形容，過去20年歷練就好比酒莊釀酒過程，「經歷過做得好嘅年份，亦都有失收之年」。面對起伏跌宕，龐建貽始終秉承祖父龐鼎元遺訓「鐵經百煉方成鋼，人須奮鬥始成才」，迎難而上。他續稱，集團一直專注代理家族式經營的紅酒品牌，當中有品牌經營更橫跨八代人，有如「背負住另一個家族責任」，故從未有轉行的想法，並冀與各個品牌均屬長遠合作。

[專訪]