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靠B.DUCK吸金 德盈須不斷創新 留住粉絲

【明報專訊】從事角色知識產權業務的德盈控股（2250）將於下周一掛牌。什麼？不認識德盈？不妨先看看那可愛的黃鴨子。沒錯，鴨子叫B.Duck，是由香港設計師、亦即是德盈創辦人許夏林於2005年所創立的知名角色。多年來德盈亦憑着B.Duck拼命的游呀游，令集團規模日益壯大，終於游至港交所。問題是，若單靠這隻可愛鴨子，德盈還可游多遠？

撰文：旻晞

德盈上周五完成招股，集團是次發行1.2億股，最高集資4.14億元，下周一（17日）掛牌，獨家保薦人為光大証券。按2020年經調整利潤計算，歷史市盈率介乎34.3至57.6倍。留意德盈是次未有基礎投資者，但上市前投資者則有王氏國際（0099）持股8%；恒地（0012）李家傑個人持股2.3%；華僑城（3366）持股8.4%及萬通持股1.2%等（持股百分比為上市後比重），當中後3名股東入股時與德盈簽訂2021年及2022年利潤保證協議，倘若德盈的盈利未能達標、控股股東即許夏林持有的德盈環球將要向相關股東作出現金補償。

德盈主要業務大致分為角色授權業務和電子商務及其他業務兩大項。簡單而言是授權角色知識產權予不同合作伙伴，並收回授權金及設計諮詢費等。電子商務及其他業務，則主要涉及在第三方電子商務平台上及透過線下銷售渠道銷售以B.Duck家族角色為特色的產品。

去年上半年角色授權收入增九成

按弗若斯特沙利文報告，按2020年的角色授權收益計，德盈於內地市場份額約2.4%，但已是排行第五大，事關最大那家企業叫華納迪士尼，市佔率高達25.6%，排行第二的日本Sanrio，市佔率亦只6.4%。可見首位與其餘4位的差距相當大。事實上，德盈過去業績紀錄，有逾六成收益是來自電子商貿，但去年上半年角色授權業務收入增幅達89%，佔收入比重已增至47%。

德盈近年盈收可算快速增長（圖），儘管2020年收入受新冠疫情影響呈倒退，但集團於2019及2020年盈利保持增長。原因在於集團角色授權業務收入比重提升；加上於電貿業務方面，毛利率較高的服裝產品銷售比重上升，帶動集團整體毛利向上；同時與2018年集團錄得存款減值相比，2019及2020年都錄得存款減值回撥等，都成為推升盈利主因。但留意去年上半年，集團分部毛利率同比回落，再加上減值回撥減少，及上市開支等非經常支出，集團預計2021年盈利將減少。

伙華僑城 擬南京建B.Duck主題公園

從事角色授權業務，最關鍵當然是角色持續受到市場歡迎。但這並非容易，消費者的喜好、口味、潮流隨時轉變，即使如Sanrio那47年以來不停和你打招呼的Kitty，近年受歡迎程度亦被「後輩」超越。要避免角色被市場淘汰，角色授權企業都會採取「大包圍」策略，就是繼續創作新角色，如剛提及的Sanrio，便有玉桂狗、布甸狗等等成功接棒。

德盈亦不例外，除B.Duck，集團至今已創作出其他25個角色，就是B.Duck家族，總言之有很多不同顏色的可愛鴨子，但問題是經營日子始終尚短。截至去年上半年為止，集團角色授權業務中有73.6%收入仍靠B.Duck「獨鴨」支撐；第二大收入的B.Duck Baby收入佔比亦僅17.7%。

部分集資擬開發統一粉絲平台

相對其他公司的角色，除衍生產品，亦有主題樂園，甚至動畫作品以增加知名度；而目前德盈仍主要靠銷售授權產品以維持知名度，雖則集團與股東之一的華僑城於2018年訂立設計諮詢服務合約，就位於南京的以B.Duck為特色的主題公園合作，但提升角色知名度，維繫粉絲的渠道仍有待進一步擴闊。

有見及此，集團是次集資有近26%款項用途，是擬委聘第三方開發商以微信小程序的形式建立一個全新的統一粉絲平台作為未來業務策略之一。事關以往德盈主要透過與授權商合作以間接和「粉絲」建立聯繫，本身缺乏直接的渠道接觸B.Duck的愛好者。故「粉絲平台」的建立，旨在聚集分散在多個渠道的B.Duck粉絲，增加互動，增強粉絲黏性，亦可直接在平台銷售集團自家開發，或授權商產品。

相關策略能否維持粉絲對集團角色們的忠愛，相信是集團業務未來能否進一步擴展的關鍵因素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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