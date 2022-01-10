法巴呂成：四利好因素 恒指今年可升10%至15%

中概股回歸 通關可期

呂成表示，在目前恒指64隻成分股中，以中國內地業務為主的藍籌佔65%，以本港或全球業務為主的藍籌則佔35%，認為有四大因素可支持恒指今年向好，全年有10%至15%上升空間。

四大因素包括：（1）恒指預測市盈率現時僅10.7倍，估值在過去12個月下調20%，目前估值不貴；（2）在美國上市的中概股料繼續來港作第二上市，新股市場暢旺可帶來流動性；（3）本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道；（4）在恒指成分股數目由現時64隻增至日後80隻的過程中，板塊將更加多元化。

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