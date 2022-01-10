法巴呂成：四利好因素 恒指今年可升10%至15%

【明報專訊】法國巴黎銀行董事總經理兼東亞地區策略團隊主管呂成指出，去年中國股市的其中一個特色是，主要股票指數表現頗分化，當中反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數下跌逾四成，而滬深500指數則上升近兩成（圖2），而展望今年，該行只對個別中國股票樂觀，原因是即使內地政策已轉趨寬鬆，惟房地產市場調控、疫情零容忍、出口增長放緩及科網行業監管持續等宏觀挑戰，會令不同的中國股票在復蘇過程中表現出現差異。
中概股回歸 通關可期
呂成表示，在目前恒指64隻成分股中，以中國內地業務為主的藍籌佔65%，以本港或全球業務為主的藍籌則佔35%，認為有四大因素可支持恒指今年向好，全年有10%至15%上升空間。
四大因素包括：（1）恒指預測市盈率現時僅10.7倍，估值在過去12個月下調20%，目前估值不貴；（2）在美國上市的中概股料繼續來港作第二上市，新股市場暢旺可帶來流動性；（3）本港今年有機會恢復與內地及澳門通關，有利消費市道；（4）在恒指成分股數目由現時64隻增至日後80隻的過程中，板塊將更加多元化。
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