海通國際：美通脹下半年料回落 利好股市

料美核心CPI今年僅增3.3%

上周四,海通國際資產管理部首次發布年度投資展望,展望今年市况,陳彥甫對美國通脹受控審慎樂觀,因此繼續看好美國及全球股市。陳彥甫表示:「目前市場比較關注的是美國通脹問題,以及通脹導致聯儲局貨幣政策的轉變,當中,當局於1月12日(本周三)便會公布最新通脹數據(編按:彭博綜合券商預測美國上月核心消費物價指數(CPI)按年增長5.4%,與11月增長4.9%比較屬增長加快)。美國通脹數據去年下半年以來一直觸動市場神經,增速至年底仍在高點,我們覺得在今年上半年增速仍會維持在高位,下半年增長速度則會放緩。」

事實上,根據海通國際資管的預測,美國今年核心CPI按年僅增長3.3%,與去年增長4.4%比較,回落幅度在全球主要經濟體中屬最大(見圖1),其中一個原因是基數效應為去年帶來較高核心CPI後(見圖2),此因素在今年將會淡化。

美10年債息或見2.5厘 無礙股市向好

正如陳彥甫上述分析,美國通脹問題導致聯儲局貨幣政策的轉變,是市場目前關注的重點。聯儲局上周三公布上月議息會議紀錄,重申對當地通脹高企的憂慮,並且預告會因此進一步收緊貨幣政策,指「幾乎所有與會者均同意可以在首次加息後某一時點便要開始縮表」(Almost all participants agreed that it would likely be appropriate to initiate balance sheet runoff at some point after the first increase in the target range for the federal funds rate),市場因此預期當局在3月便開始加息、夏天前便會縮減現時高達8.3萬億美元資產負債表的規模,向市場拋售國債,令美國10年期國債孳息率上周大升逾0.25厘,最高報1.7992厘,收報1.7620厘,屬2020年1月疫情爆發前的高位(見圖3);而美股三大指數上周悉數下跌,道指及標指分別下跌0.29%及1.87%,納指更大跌4.53%,屬去年2月末周以來最大跌幅。

美債息縱見2.5厘 仍低於歷史平均水平

海通國際資管王勝祖表示,目前市場預期聯儲局今年將會加息3次、每次0.25厘,即累積加息0.75厘,若此預期屬準確的話,他估計,美國10年期國債孳息率亦將會由現水平上升0.5厘至0.75厘,到2.25厘至2.5厘,雖然屬2019年中以來高位,惟對比1962年至今歷史平均水平(5.1厘)仍屬偏低。因此,他認為即使美國長債孳息率回升,惟當經濟處於擴張周期的時候,投資者就會要求較高的預期回報,因此便會投資於高風險的資產,當中股市是不錯的選擇。

美今年經濟增長料理想 助企業增營收

陳彥甫分析,即使歷史不會簡單地重演,但亦能給投資者一些啟示,而在美國上一次、2015至2018年的加息周期,美股基本上仍然處於牛市狀况,「為什麼聯儲局需要加息呢?原因是要防止經濟過熱,也為日後經濟轉差、需要減息預留空間,換言之,假如當局沒有在2015至2018年加息的話,便難以在2019至2020年減息。從另一角度來看,加息是顯示經濟以高於潛在增長的速度運行,對上市公司的營收有正面作用」。

彭博、國際貨幣基金組織及海通國際資管預測,美國GDP今年料增長3.9%,雖然較去年增長5.5%放緩,仍高於疫情前的長期增長趨勢水平(2%至2.5%),而且這不只是美國獨有現象,多個發達國家及發展中國家今年GDP增長料理想(見圖4),預料可帶動全球GDP今年增長4.9%,亦高於疫情前的長期增長趨勢水平(3%至3.5%)。陳彥甫表示:「隨着2020年3月全球疫情大爆發,經濟於2020年第二季觸底後,跟着展開18個月強勁反彈,今年開始進入另一周期──經濟穩步復蘇的周期,屬是次經濟擴張周期的中段。」

美國加息利金融股 不利科技股

至於新一輪新冠變種病毒Omicron對全球經濟帶來的影響,陳彥甫認為,疫情在2020年3月對全球帶來強大衝擊後,即使過去一年多以來亦曾出現Beta及Delta變種病毒,惟對經濟的不利影響已有限,預料是次Omicron變種病毒也只會為經濟帶來短期波動,不會改變經濟穩步復蘇的周期。

板塊方面,陳彥甫認為,隨着美國即將踏入加息周期,銀行可望藉着向客戶調高貸款利率以賺取更多利息收入,利好金融股;能源價格上升亦利好能源股;而加息也意味資金成本上漲,不利高估值的科技股。

在《Money Monday》第329期(去年12月20日出版)的封面故事,鴻鵠家族辦公室行政總裁兼首席投資總監陸庭龍於專訪中分析,美國經濟受新冠病毒疫情及去全球化影響,是次高通脹屬結構問題,預料聯儲局難以如過去10多年一樣維持相對低息政策,未來加息或速度更快、力度更強,聯邦基金利率或由現時的零水平升至4厘,市場尚未對此有充足心理準備,故他當時建議減持股票、增持現金。上述報道出版以來,美股三大指數在過去3星期先升後回,雖然道指及標納期內仍然錄得升幅,惟隨着納指上周大跌4.53%,該全球科技股龍頭指數至今已轉升為跌,而港股恒指期內變動不大,繼續在低位徘徊。

記者認為,目前在全球投資市場中,一個關鍵問題是美國通脹去年持續攀升後,今年會否居高不下,最好便是通脹見頂回落,聯儲局便不需要以超預期的速度及力度加息,有利股市等風險資產延續升勢。

中國股市去年大幅跑輸美股 今年料改善

美股以外,陳彥甫表示,去年美股標指上升逾兩成,而MSCI中國指數則下跌逾兩成,因此該兩個指數回報差距高達45%,屬歷史上以來最差;他認為,美國今年經濟擴張及通脹受控,不止利好美股,對中國股市亦屬正面,有利中國股市向均值回歸,預測今年中國與美國股市表現差距收窄。

明報記者 葉創成

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[封面故事]