薛偉傑：「充氣神車」第二代原型 時速增至15公里

例如，第一代原型採用車身和輪胎分離的設計，需要組裝之後才能使用，連同1分多鐘的充氣時間，合共需要差不多5分鐘。雖然第一代原型僅重5.5公斤，但其時速只有6公里，只能使用1小時，即續航力僅為6公里。此外，短片顯示，它是使用濕電驅動的電泵充電。

事隔一年多，東京大學去年12月再展示poimo第二代原型。據報道，第二代原型的時速提高至15公里，可以連續行駛1.5小時，即續航力約22.5公里。但其重量亦無可避免地增加，約重10公斤。

仍用濕電電泵 或為控制充氣時間

此外，從短片看來，第二代原型似乎已採取了一體化的設計，但仍然沒有踏板，以及仍然使用濕電電泵充氣。這可能是因為，若改用充電電泵，其充氣時間會顯著延長。據悉，poimo的主體由熱塑性聚氨酯（TPU）製造。研究團隊的測試顯示，主體的內部壓力必須超過41.4kPa，才能夠維持可以行駛的形狀。有人擔心，若主體在行駛途中被尖物刺穿，會否出現意外。研究人員表示，就算主體被刺穿，也不會在瞬間完全泄氣，騎乘者會有足夠時間應對。

明報記者 薛偉傑

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