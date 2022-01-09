投資客1140萬購駿景園3房 低市價8%

黃氏透露，新買家為投資者，購入物業作收租之用，預計月租近3萬元，料租金回報約3.2厘；原業主早在2009年9月以約290萬元購入單位，早前已移民，委託親友出售物，因早年購入，願些微低於市價出售單位，持貨約13年，帳面獲利850萬元，物業期內升值約2.9倍。

除投資者外，有用家趁樓市氣氛轉差與業主議價後入市。中原地產高級資深分區聯席董事羅俊明表示，雖然疫情將踏入第五波，有家庭客對後市仍樂觀，加快入市步伐，該家庭客新近購入大坑光明臺高層B室，屬實用面積800方呎的4房連套單位，望開揚山景及維港海景，原業主早在去年10月起以1800萬元放售，惟當時盤源較多、競爭較大，放盤兩月亦未能售出，主動減價100萬元或5.6%至約1700萬元，近日獲區內換樓客洽詢，雙方議價後以1689萬元易手，比對最初放售價低111萬元或6.2%，實呎21,113元。

光明臺4房易手 實呎逾2.1萬

羅氏透露，買家為區內租客，過去數年一直物色入市機會，惟樓價一直高企，打消入市念頭，因家庭將增添新成員，把握市況轉淡而議價入市。原業主於1993年以468萬元一手購入，持貨29年，帳面獲利1221萬元，單位期內升值2.6倍。

新盤市場方面，政府再度收緊防疫措施，發展商暫緩推售全新住宅項目，只得新盤貨尾推售，昨日全日售出約10個一手單位，其中由新地（0016）牽頭發展的堅尼地城KENNEDY 38早前修訂價單，並在昨日推售4伙，據悉售出一伙，為29樓C室，實用面積456方呎，2房單位，售價為1530.4萬元，實呎33,561元，計算最高折扣10%，折實售價1377.36萬元，實呎約3.02萬元。

KENNEDY 38售1伙 折實售價1377萬

另有個別買家對樓市不感樂觀，選擇撻訂離場。由九建（0034）發展的將軍澳海茵莊園，再錄撻訂個案。據項目的成交紀錄冊顯示，2座18樓D9室，實用402方呎，在去年10月以882萬元、實呎21,940完售出，買家已支付樓價10%，並在日前終止交易，料遭發展商殺訂88.2萬元。

[香港地產]