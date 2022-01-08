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2022年1月8日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
的士保單亂局未平 保監突接管泰加 涉違規資金調配 委託德勤查帳
車主協會料200的士已斷保停駛
舊單不受影響 暫不可續保
恒指漲420點 高盛：內地股市絕望變希望
內銀可伙網上支付 提供跨境人幣結算
「三條紅線」傳放寬 內房股價做好 承債式併購貸款不計入指標 利財困房企賣產套現
倘不如期兌付理財產品 佳兆業或面臨被接管
華置：去年賣恒大股份累蝕近80億
舜宇去年出貨量不達標 手機鏡頭跌6%
中證監擬科創板引入做市商機制 昨起公開徵求意見
IGG發盈警 料去年淨利潤最多跌九成
非農新職20萬遠遜預期 失業率降幅超預期 時薪見8個月最大升幅
蘋果庫克去年薪酬7.7億 升6倍
英樓價按年升一成 逾14年來最凌厲
下周舉行亞洲金融論壇 許正宇入隔離營前已錄影演講
禁堂食即搶客 ZA伙外賣App送回贈
龍成堡洋房逾半億破頂價沽 3年前購津巴布韋前總統蝕讓貨 業主今帳賺54%
公司客豪付逾億稅 購深水灣徑8號4房
CCL按周升0.89% 三大指數終止四連跌
新地古洞南申建2589伙 較舊方案增千伙
信和7商場推外賣消費現金券
舖市「神奇小子」1680萬購上海街舖
陸振球：搞好新界基建 更勝漸進按揭
周末睇樓好去處
傲寓主攻細戶 與奧運站咫尺之遙
恒地打造利奧坊系列 大角嘴換新顏
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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