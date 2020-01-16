CCL按周升0.89% 三大指數終止四連跌

疫情升溫下，中原料CCL有下調壓力。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，樓價走勢持續反覆回軟，上月美國聯儲局預告加息，相信短期內CCL及CCL（中小型單位）繼續於184至186點反覆，CCL Mass於186至188點反覆。

疫情升溫 中原料CCL下試182點

黃又稱，新一波疫情來襲，對樓市的影響將於1月下旬公布的CCL才開始反映，估計CCL有機會下試182至184點水平。

至於四區樓價指數則走勢反覆。新界西CCL Mass報175.36點，按周升1.92%；新界東CCL Mass報201.78點，按周跌0.07%，連跌兩周共0.49%；九龍CCL Mass報179.31點，按周升0.21%，結束兩周連跌；港島CCL Mass報192.08點，按周升1.80%，結束3周連跌。