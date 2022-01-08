龍成堡洋房逾半億破頂價沽 3年前購津巴布韋前總統蝕讓貨 業主今帳賺54%

明報記者 林尚民、容婌維

世紀21灝天地產董事徐錦鴻稱，位於大埔山塘路龍成堡，一間實用面積2761方呎單號屋，連3014方呎花園，以5250萬元售出，實呎19,015元，為屋苑近3年首宗二手成交。資料顯示，單位原由非洲國家津巴布韋前總統穆加貝或相關人士於2008年以4000萬元購入，當時有指是供其女兒在港上學時入住，至2019年初以3400萬元售出，當年帳面蝕讓600萬元或15%，而該名當時購入單位的買家，最新以5250萬元售出，剛過3年額印期，帳面獲利1850萬元或54%。

屋苑3年來首宗二手成交

龍成堡僅提供77伙，樓齡約19年，由英皇國際（0163）及成龍合資發展，戶型包含獨立屋、半獨立屋、複式及分層單位，上述穆加貝或相關人士曾持有之洋房，因2014年被津巴布韋共和國向本港高院入稟，要求法庭頒令宣布該國政府才是物業真正業主，並要求對方將該獨立屋的業權歸還津巴布韋，令屋苑聲名大噪。

袁天凡5350萬連車位沽敦皓 5年賺32%

另方面，市場亦有部分名人沽貨勁賺套現。資料顯示，前電訊盈科（0008）副主席袁天凡與其妻子、有「恒生一姐」之稱的李慧敏，上月以4950萬元售出西半山敦皓低層C室，4房間隔，實用面積1326方呎，實呎37,330元。袁天凡等2016年中以3709.6萬元購入，持貨5年多，帳面獲利1240.4萬元或約33%。

事實上，袁天凡等當年亦以338萬元購入同屋苑一車位，現以400萬元售出，帳面獲利62萬元或18%。若連同單位在內，袁天凡夫婦當年共以4047.6萬元入市，現共套現5350萬元，帳面獲利共1302.4萬元或32%。

不過，亦有業主因趕沽貨而蝕讓離場。美聯分行營業經理林莊姿表示，西貢逸瓏園5座中高層M室，實用面積699方呎，2房連儲物房間隔，獲用家以1040萬元承接，實呎14,878元。原業主為方便照顧家人，決定搬往市區於家人附近屋苑居住，3個月前叫價1100萬元，及後降價60萬元或約5.5%，以1040萬元成交；原業主2015年12月以約1065.5萬元一手購入，帳面蝕約25.5萬元或約2%，如連使費計料實蝕近75萬元或約7%。