蘋果庫克去年薪酬7.7億 升6倍

其中6.4億為股票獎勵

庫克去年所獲的大部分薪酬，來自蘋果向其授予的價值8200萬美元（約6.4億港元）股票獎勵，但這批股票獎勵未到期領取。由於蘋果去年實現了一些財務和環境可持續發展目標，庫克的薪酬也包括1200萬美元獎金，另加300萬美元的基本工資，以及價值139萬美元的航空交通、保安及保險等。不過文件顯示，庫克去年的薪酬，未包括其去年8月領取的價值7.5億美元蘋果股票。這些股票是在2011年授予庫克，當時他剛接任蘋果行政總裁。蘋果在2021財年的收入，按年增長33%至3650億美元。

蘋果的文件表示，這對蘋果來說是非凡的10年，去年是庫克自2011年8月晉升為行政總裁以來，首次獲得股權獎勵。文件顯示，庫克在2021財年的薪酬，是蘋果員工的68,254美元（約53萬港元）總薪酬中位數的1,447倍。蘋果表示，庫克的股票獎勵，除了按蘋果的表現及庫克的功勞釐定，也考慮了蘋果盈利與Alphabet（美：GOOG）、微軟（美：MSFT）、亞馬遜（美：AMZN）、facebook母企Meta（美：FB）等同行的對比。

另外，「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡受惠資金避險，近期股價顯著向上，本周市值升穿7000億美元創新高，令其有望成為下一家衝擊萬億美元市值的公司。

（綜合報道）

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