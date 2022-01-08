非農新職20萬遠遜預期 失業率降幅超預期 時薪見8個月最大升幅

低於預期的非農職位增長，可能反映美國勞動力短缺，以及季節調整的異常。勞動力市場趨緊，帶動薪酬持續上漲。美國12月的平均時薪按月增長0.6%，是去年4月以來最大增幅。與去年同期相比，時薪增長4.7%，較分析師預期高出0.5個百分點。工資迅速增長，為聯儲局加快收緊貨幣政策帶來理據。

債價偏軟 5年債息1年高

利率期貨數據顯示，交易員預期聯儲局3月開始加息的概率接近八成。美國國債價格持續偏軟。美國5年期國債孳息率漲至1.52厘，為2020年初以來最高水平。美國10年期國債孳息率觸及1.77厘，是去年3月以來高位。美股三大指數午夜前窄幅上落。

整體而言，《華爾街日報》的統計顯示，美國在2021年全年錄得640萬個非農新增職位，創歷來新高。而上月的非農數據僅涵蓋至12月12日當周，數據尚未反映聖誕假期之際，美國新冠變種病毒Omicron確診數字飈升的影響，預示疫情可能妨礙經濟活動。

去年640萬新職創新高

隨着大量美國民眾在疫情期間需要隔離，短期內的職位增長可能受限。不過經濟學家認為，企業和工人正逐漸學會如何應對持續的疫情，從而限制經濟損失。

部分政策制訂者認為美國就業市場接近充分就業。聯儲局12月的會議紀錄形容，美國就業市場已「非常緊俏」，並將在就業最大化方面取得「急速進展」，為未來加息掃除障礙。聯儲局最鷹派官員之一、今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）稱，聯儲局最早可能在3月加息，而縮減資產負債表可能是下一步行動，以應對通脹。去年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦稱，聯儲局需要加息以保持經濟平衡，而聯儲局只有在加息後，才應縮減資產負債表。

歐元區通脹加劇至5%

縮表的消息拖累虛擬貨幣價格續跌，比特幣昨跌穿4.2萬美元，創去年9月以來低位。

此外，歐元區通脹加劇，12月通脹率按年增長5%，是1991年以來最高水平，打破外界對通脹逐步回落的預期，為歐洲央行加息帶來更大的壓力。

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，Meme股之一、遊戲零售商GameStop（美：GME）擬成立一個開發非同質化代幣（NFT）市集的新部門，進軍虛擬貨幣和區塊鏈領域。GME股價早段最多升逾兩成。

（綜合報道）

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