中證監擬科創板引入做市商機制 昨起公開徵求意見

《規定》包括做市商准入條件、准入程序、做市券源安排、內部管控、風險監測監控、監管執法等六個方面的內容，參與試點的證券公司可在二級市場買入股票作為做市券源、可使用自有股票、從中國證券金融股份有限公司借入的股票或其他有權處分的股票。

必須受上交所監控 持股不超過5%

該文件同時要求，證券公司需建立健全異常交易監控機制，報備專用帳戶、接受上海證券交易所全方位監控；參照自營持有股票標準計算和填報風控指標，原則上科創板做市持股不超過5%等。

據內媒《人民日報》報道，中證監主席易會滿2021年底曾表示，中證監將努力實現「三穩三進」，為穩定宏觀經濟大盤積極貢獻，當中包括為突出市場穩，多措並舉促進市場平穩運行，堅決防止大上大下、急上急下；突出政策穩，穩慎評估資本市場重大政策措施出台的條件和時機。

突出預期穩，多推出有利於穩增長、穩預期的政策措施，慎重出台有收縮效應的政策。