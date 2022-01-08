舜宇去年出貨量不達標 手機鏡頭跌6%

去年8月曾調低全年出貨量預測

舜宇昨日股價全日低走，收市跌近半成至222.4元，見一個月低位。舜宇去年8月已曾調低全年出貨量預測，去年全年手機鏡頭出貨增長5%至10%，車載鏡頭增長25%至30%，以2020年手機鏡頭和車載鏡頭出貨量分別達15.3億件和5617.4萬件計算，集團僅完成預期目標約九成水平。

手機鏡頭車載鏡頭達標約九成

單計12月出貨量，舜宇上月手機鏡頭出貨量為1.2億件，按月跌2.2%，按年跌7.3%。車載鏡頭出貨量為484.8萬件，按月跌3.5%，按年跌15.5%。舜宇解釋，車載鏡頭出貨量下跌主要因汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨，且2020年同期因疫情好轉出貨量表現強勁。

光電產品方面，手機攝像模組出貨量為5189.2萬件，按月升14.7%，按年升14.6%。舜宇表示，因2020年同期智能手機供應鏈中的關鍵零部件缺貨，而使得出貨量基數較低。手機攝像模組全年出貨量為6.7億件，按年升13.6%。

光學儀器方面，顯微儀器上月出貨量為2.1萬件，按月跌14.5%，按年升5.1%。全年顯微儀器出貨量為25.4萬件，按年升逾三成。