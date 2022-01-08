倘不如期兌付理財產品 佳兆業或面臨被接管

傳郭英成同意月底前提兌付方案

報道引述其中一名消息人士稱，佳兆業主席郭英成已同意深圳市政府要求，計劃將於1月底前提出兌付理財產品的方案；如果佳兆業未能做到這一點，可能的後果包括深圳市政府沒收佳兆業的部分資產，並逐步接管該公司。報道指郭英成正積極與公司的一些境外債券持有人接洽，希望從他們獲得新的貸款，償還理財產品投資者。

報道指郭正積極尋新貸款

此外，消息又指政府施壓下，近年一直在港居住的郭英成也開始擔心自己的人身安全。報道稱，近年不少內地富豪在觸犯法例後會突然被拘押。

佳兆業去年10月爆出理財產品未能如期兌付，涉及理財產品本金連利息合共近128億元（人民幣‧下同），引發數百名投資者聚集在佳兆業深圳總部追討。其後一直傳出多個不同版本的兌付方案，直至11月集團在官方微信發布理財產品兌付方案，先支付於10月及11月到期產品部分款項，以集團方案，投資者須時近兩年半取回款項。集團又指去年已積極處置集團資產，回籠資金用於兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。