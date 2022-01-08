「三條紅線」傳放寬 內房股價做好 承債式併購貸款不計入指標 利財困房企賣產套現

受近期富力（2777）、世茂（0813）等再爆債務隱憂，內房股股價昨日早段普遍受壓，其中傳出或無法兌付內地信託貸款的世茂，早段更急挫接近兩成。不過，稍後傳出內地放寬「三條紅線」要求後，板塊全面反彈，世茂收市跌幅收窄至約5.4%，恒大、融創（1918）升逾4%，至於料屬「優質房企」的潤地（1109）、萬科（2202），股價更大升逾7%（見表）。

潤地萬科股價飈逾7%

中央於2020年8月提出「三條紅線」政策，目的是降低中國房地產商的負債和財務槓桿，三條界線分別為「房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；房企淨負債率不得大於100%；以及房企現金相對短期債務比例不得小於1」。監管機構將根據「越線」數量，把房地產企業將分為「紅、橙、黃、綠」4個等級，從而決定其融資時有息負債年增速的上限。

不過，隨着內地去年加緊執行政策，多家民營內房陸續陷入財務危機，有內媒統計指出，2021年100家典型房企的融資總額1.287萬億元人民幣，按年下跌26％，金額為近5年最低，因此至年底時再傳出監管機構擬適度放寬要求。內地財聯社前晚就引述房地產人士稱，目前中國的銀行已告知一些大型優質房企，針對出現問題企業項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」相關指標。

彭博等報道：

滬粵政府鼓勵企業收購財困內房項目

另據彭博、REDD等報道，上海和廣東等地方政府上周分別與多家國企內房舉行會議，或涉及鼓勵企業收購財困內房手上項目，從而緩解內房行業壓力。此前已有報道，地方政府於去年12月中旬曾要求從11家存在流動性問題的民營開發商手中收購資產，希望緩解財務壓力。

明報記者