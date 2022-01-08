內銀可伙網上支付 提供跨境人幣結算

【明報專訊】人行就支持外貿新業態跨境人民幣結算，發表徵求意見稿，提出在「了解你的客戶」、「了解你的業務」、「盡職審查」展業三原則下，境內銀行可與合法網上支付機構、清算機構合作，為跨境電商等市場交易主體及個人，提供經常項下跨境人民幣結算服務。
人行表示，為貫徹國務院《關於加快發展外貿新業態新模式的意見》，發布徵求意見稿，進一步發揮跨境人民幣業務服務實體經濟、促進貿易投資便利化的作用，支持外貿新業態發展。意見稿提到，境內銀行可與市場交易主體合作提供相關結算服務，市場交易主體包括跨境電商、市場採購貿易、外貿綜合服務企業等外貿新業態經營者、購買商品或服務的消費者。
文件表示，與支付機構合作的境內銀行，應具備3年以上開展跨境人民幣結算業務的經驗，滿足《非銀行支付機構客戶備付金存管辦法》中備付金銀行相關要求。
外匯儲備增至3.25萬億美元
另外，外匯管理局公布，截至去年底，中國外匯儲備規模為3.25萬億美元，按月多278億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情發展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，非美元貨幣折算成美元後金額增加，加上資產價格變化等因素，期內外匯儲備規模上升。