恒指漲420點 高盛：內地股市絕望變希望

稱監管收緊最壞時候已過

高盛發表報告表示，中國股票能在利潤增長受到壓抑下表現良好，特別是經歷重大修正之後，以及股票周期從「絕望（despair）」轉為「希望（hope）」的時候，該行認為監管收緊的最壞時候已經過去，監管收緊的風險已很大程度上反映在資產定價上，而且在「可變利益實體」（VIE）架構、企業赴海外上市等事宜的政策逐漸明朗。

昨日大市成交額逾1472億元，國指升2.01%，科指升1.99%。

科技股領漲 阿里升逾6%

多隻科技股飈升，阿里健康（0241）、阿里巴巴（9988）俱升超過6%，京東（9618）及百度（9888）均升逾4%，騰訊（0700）升1.37%，美團（3690）升0.89%。另外，萬國數據（9698）升8.06%，是升幅最大科指成分股。

美國10年期國債孳息率升至1.76厘，金融股做好，渣打集團（2888）勁升5.63%，匯控（0005）亦重上50元，收報50.1元，升2.25%，友邦（1299）重上80元，收報81元，升1.57%。惠譽博華發表報告，認為降準有望緩解銀行負債壓力，短期流動性水平或將改善，內銀股做好，郵儲銀行（1658）升5.89%，招商銀行（3968）升4.47%。此外，平保（2318）亦升逾5%。

利達基金：看好內銀國際銀行股

利達基金經理及合伙人凌卓榮表示，需觀察恒指能否農曆新年前重上及企穩24,000點，才有望逐漸脫離整體下行格局，過去一個月內恒指的「雙底」走勢未穩陣，下月農曆新年前仍有可能再下試，倘22,800點失守，上半年內可能下探至前年疫情期間約21,300點水平的低位。

凌稱，對科技板塊、內房表現短線不太樂觀，兩板塊昨升應是技術反彈，反而市場憧憬內地會降存款準備金，或令內銀有機會增加放貸而賺取利息收入，美國10年期國債孳息率今季內有可能接近2厘，國際銀行股或亦受惠。