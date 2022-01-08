舊單不受影響 暫不可續保

陳健波稱，縱使泰加保險目前被接管，原有保單會大致正常運作，只是泰加目前不能接新單，故保單持有人暫時不可向泰加續保，他呼籲大家不用擔心；若有需要續保，可轉投其他保險商。

陳健波料最終可圓滿解決

陳健波形容今次事件很罕有，「未試過這麼大規模、7天內斷單的情况」。他表示，目前的士業界正與或會承保的保險商溝通，主要就條件商談中，即使期限內未能談妥條件，相信保險業監管局、保險業聯會等會出手協助，促成條件，強調最終仍有相關機構作後着。目前的士業內有些保單快至下周便到期，陳健波希望這類保單持有人能有多點時間續保，整件事便會處理得更理想。

翻查資料，泰加保險的主要股東，在2020年轉為安山金控（0033）主席吳宇；吳宇其後任泰加保險新主席。據集團介紹，吳宇畢業於香港英皇書院，安山集團主要從事各類持牌受規管業務，包括人壽保險、資產管理、財富管理、家族信託、證券買賣、期貨買賣等金融業務。泰加保險執行董事林烽昨日提到，自從2021年8月起管理層大換班後，保監局對集團轉趨強硬。