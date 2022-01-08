的士保單亂局未平 保監突接管泰加 涉違規資金調配 委託德勤查帳

明報記者 歐陽偉昉

今次是繼2001年興業保險、2008年AIG和2009年星輝保險後，保險監管機構再介入保險公司業務。張雲正表示，保監局的首要任務是穩定保險市場及保障投保人利益，強調保險公司一定要審慎穩健，有良好管治，以及有合適的管理層人選。截至2020年底，泰加有4.1萬張保單，當中3.8萬張為汽車保險，其中約1萬張為的士保單；張強調是次行動不止是為了的士保單的持有人，而是為保障全部4.1萬張保單的持有人。

泰加母公司宣布兩董事辭任

德勤黎嘉恩及甘仲恒獲委任為經理人，黎嘉恩表示已接管公司管理權力，其工作為調查評估泰加財務情况，查清帳目，並向保監局呈交結果，目前泰加將不會接受新保單，他並希望泰加目前的管理層及員工合作交出所需資料。

泰加母公司泰加保險（控股）（6161）昨晚發公告稱，執行董事兼財務總監劉家儀，及獨立非執行董事梁浩然已辭任。

對於泰加財政是否有需要注資應付索償，張雲正表示，現階段泰加運作正常，未有異常情况，強調現有保單仍然有效，經理人也有責任確保服務水平不受影響。

保監局早於去年11月12日，已向泰加查詢其外匯投資業務，泰加須按保監局要求將資金存回銀行帳戶，至當月在符合保監局要求下，才可恢復其外幣投資業務。張雲正表示，早前已對泰加施加額外監管規定，包括投放法定存款、資產運用調配限制。有傳媒指泰加在去年底違反保監要求，取消將12億元資金從離岸私人貨幣戶口、調回泰加銀行帳戶的指示，張雲正表示不能向公眾透露保險公司內部營運情况，但當局會追查泰加個案，有需要時會跟進。泰加昨晚發公告澄清，否認新聞報導的指控，並認為該等指控失實且具誤導性。

傳沒按指示調回12億元離岸資金

泰加退保引起的士保險市場混亂，張雲正表示當局在上月底首次得知泰加退保，到本周二得悉全面情况。他承認對泰加這樣的大規模退保，可以準備得更好，當局已在有限時間內作可做的事。

泰加母公司泰加保險控股（6161）則有不同說法，該股昨日仍然停牌，執行董事林烽昨日表示，保監局多次刁難，因此他會向廉政公署投訴保監。張雲正則回應指，監管當局有法規指引，也可被上訴委員會和法庭挑戰，不評論相關說法；又指保險公司不能離開本業，利用投資補貼業務不可能持續，目前已有清晰指引監管保險公司投資，認為規管並非不足。