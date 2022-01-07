無懼Omicron 換樓客4580萬購曼山4房大宅

中原地產分行經理阮頌雯表示，有換樓客於政府宣布收緊防疫措施後，斥巨額入市荔枝角曼克頓山，並令屋苑錄得今年首宗二手成交，單位為1座中層A室，實用面積1846方呎，4房雙套房間隔、另設工人套房，以4580萬元易手，實呎24,810元。原業主2017年4200萬元買入，帳面獲利380萬元或不足一成，為屋苑近月錄得同類罕見二手成交。

美孚新邨3房878萬 低市價5%沽

鄰近的老牌屋苑美孚新邨，則有業主認為市道轉淡，大幅減價求售。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨恆柏街7號低層D室，實用面積672方呎，3房間隔，原業主叫價980萬元放盤約大半年，及後大幅劈價102萬元或逾一成吸客，以878萬元成交，低市價約5%，實呎13,065元；原業主2009年12月368萬元購入，帳面獲利510萬元或近1.4倍。

天晉2房實呎2.2萬同類新高

疫情下將軍澳再錄二手新高成交。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳天晉1期1座高層E室，實用面積538方呎2房間隔，新近以1180萬元成交，實呎21,933元，成交價、呎價均創屋苑同類單位新高；上址原業主2017年1月822萬元購入，帳面獲利358萬元或44%。

屋苑對上一同類單位最高紀錄於去年9月創下，相關單位當時以1138萬元成交。換言之，新紀錄將舊紀錄推高42萬元或約4%。

YOHO Hub向隅客 轉購瓏門2房

元朗站上蓋The YOHO Hub部分向隅客回流至鄰區二手市場。美聯市務經理（銷售）潘偉良表示，屯門瓏門1座低層E室，實用面積481方呎，2房間隔，獲The YOHO Hub向隅客以866.8萬元承接，實呎18,021元，屬瓏門今年首宗二手成交。上述單位原業主2012年10月約433.4萬元一手買入，帳面獲利433.4萬元或1倍。