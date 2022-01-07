經濟

香港地產

揚海加推65伙 折實均呎4.3萬

【明報專訊】雖然疫情再度升溫，但個別發展商仍加推單位應市，嘉里（0683）和信置（0083）等合作的黃竹坑港島南岸2期揚海，去年8月起推盤至今累售459伙，佔全盤600伙約76%；昨加推65伙，折實均呎約4.3萬元，2房花園特色戶折實入場費約1423萬元，個別3房單位加價約3.6%。

4個月個別單位加價近4%

嘉里香港區總經理湯耀宗表示，揚海加推6號價單，涉及65伙，當中51伙標準戶，包括37個3房戶及14個4房戶、實用面積749至1420方呎；同時首度推出14個花園特色戶，包括2房及3房連花園戶。

2房特色戶折實1424萬入場

據價單顯示，單位定價1779.7萬至約1.08億元，實呎39,375至76,250元；以最高折扣20%計算，折實價1423.76萬至8662萬元，折實實呎3.15萬至6.1萬元；入場單位為1B座5樓F室，屬實用面積425方呎特色戶，2房間隔，連花園320方呎，折實價1423.76萬元，折實實呎3.35萬元。

對比新舊價單的實用面積941方呎中層3房1套戶，新價單1B座16樓B室，折實價3858.08萬元，折實實呎4.1萬元，而上一張價單中，樓下一層的B室，戶型面積一樣，折實價3701.44萬元，折實實呎39,335元，兩者價差4.2%，扣除約0.6%樓層差價，4個月實際加幅約3.6%。

MOUNT NICHOLSON 分層4房逾5.8億沽

豪宅方面，有「亞洲樓王」之稱、九倉（0004）和南豐發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，新錄2022年首宗一手成交；據成交紀錄冊顯示，MOUNT NICHOLSON第三期最新透過招標售出15樓C室，實用面積4230方呎，屬4套房戶，連兩個車位，以5.8319億元招標成交，實呎13.787萬元。

瑧譽下周一招標3號洋房及居室

另外，內房保利（0119）旗下已屆現樓的屯門青山灣瑧譽，下周一招標3號洋房及3號居室。其中3號洋房樓高3層，實用面積5210方呎，連平台376方呎、花園1127方呎及天台1148方呎，天台連私人泳池，地庫連2個車位，全屋採5套房設計。至於洋房下面的3號居室亦一同招標，實用面積615方呎。

相關字詞﹕信置 嘉里 瑧譽 揚海

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