去年批預售1.47萬伙 近3年最多

上月4項目獲批預售 涉2188伙

上月該署共批出4份預售樓花同意書，共涉2188個單位，較去年11月123伙大幅上升逾16倍。上月獲批預售項目，包括香港興業（0480）、希慎（0014）2016年底斥資逾33.9億元投得的大埔露輝路36號項目，上月獲批預售，項目預計今年10月落成，樓花期約10個月。

露輝路項目發展商早前透露，項目由226伙分層戶（主打3房和4房戶，亦提供特色單位）、36幢洋房組成，最快今年次季以現樓形式推售，屆時將設有現樓示範單位供公眾參觀。

香港興業希慎露輝路項目批預售

另外，會德豐啟德 MONACO ONE二期MONACO MARINE（涉559伙）及恒地（0012）長沙灣映築（涉337伙），同於上月獲批預售，兩盤分別於明年3月及6月落成，樓花期分別為15個月及18個月。

上月獲批預售項目中，最大規模為已開售的新地（0016）元朗站The YOHO Hub 1B期，涉1030伙，項目預計2023年3月落成，樓花期約15個月，發展商上月底已推售，迄今累售逾400伙。