康城11期分3期申預售 涉1880伙 去年預售申請破2萬伙 創19年新高

明報記者 林尚民

地政總署資料顯示，去年全年新增預售樓花同意書申請，共涉20,787伙，比2020年全年18,044伙多出15%，創2002年42,180伙後的19年新高。截至去年12月底，則有17,570伙待批預售單位，按月增加約9.7%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，數字為2002年10月後約19年新高，待批的17,570伙中，啟德佔約38.1%，共涉及6701個單位，為各區最多。

上月該署接獲7份預售樓花同意書新申請，涉及3747伙，按月多逾1.5倍，當中不乏鐵路項目，如信置、嘉華（0173）及招商局置地（0978）將軍澳日出康城11期，共分3期申請，涉及1880伙，11B期提供592伙，11C及11D期各提供644伙，3期項目樓花期介乎34至36個月。

信置表示，項目位於港鐵康城站及康城商場上蓋，主打1房及2房，預計今年上半年開售。

華懋何文田站1A期447伙申預售

此外，華懋何文田站項目，亦會分3期入紙申請預售，共提供約845伙，第1A期率先於上月申請預售，提供447伙，樓花期約28個月，發展商早前透露，項目最快於今年中推售，提供1至4房單位，並主打2房及3房。

另外，上月新申請不乏長樓花項目，內房保利置業（0119）及已故賭王何鴻燊的「四太」梁安琪旗下尚嘉控股合作的油塘高超道項目，則提供634伙，項目預計2025年3月落成，樓花期長達39個月。

業界料今年申預售數目仍高企

另方面，啟德新發展區再有樓盤申請預售，為中海外（0688）、恒地（0012）、會德豐及新世界（0017）啟德承豐道19號第2期，涉及704伙，樓花期約28個月。建灝地產赤柱黃麻角道128號，亦入紙申請預售，項目提供82個單位，預計2023年3月落成，樓花期約15個月。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，經歷2019至20年疫情後，發展商反而積極提早入紙申請預售，希望盡早獲批，令推盤部署更彈性，估計今年樓花紙申請數字仍然高企，但受疫情影響，他預計短期內發展商推盤步伐必定減慢。