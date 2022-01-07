英曼城租金回報6厘 樓價年升5%

英國地產代理Maurice Kilbride表示，影響2021年曼徹斯特樓價升跌的因素有很多，主要是新冠疫情的大流行。由於人們失業、在家工作或親身睇樓暫停等，令該城市房地產市場交投淡靜，但政府表示與病毒共存政策後，樓價開始回升。去年英國樓價飈升至歷史最高水平，平均價格首次超過25萬英鎊。

代理：庫存低供應緊 樓價續強

不過，變種病毒相繼出現，今年樓市將如何再次受到影響，尚難預料。曼城是英國「北部振興計劃」的發展中心，在創造就業及經濟上有穩定增長，因此成為不少香港人的移英首選地，而根據現時曼城嘅土地規劃，住宅用地供應緊絀，故Maurice Kilbride表示，曼城庫存水平如果保持在2021年下半年的低位，相信樓價可以保持強勁，但他認為2022年的增長率會屬較低水平。他續稱，去年的升勢，今年未必有機會可以持續，因為通脹、利率和燃料費用上漲等其他因素可能會產生影響，當然失業率和疫情個案創新高也會影響。

利安環球發表報告認為，未來英國中北部地方的英國高鐵2號線（HS2）項目，將會是英國繼歐洲之星後第二條高速鐵路。鐵路通車後可縮短倫敦至曼市的乘車時間至一小時。預計可為曼徹斯特帶來更多流動人口、就業機會及經濟增長，帶動房屋需求進一步上升。

高鐵2號線通車 1小時往倫敦

曼徹斯特不僅是經濟重鎮，同時也是學術之城，當地具有多家國際知名的大學，有來自世界各地的學生到此升學，單是曼徹斯特大學已有超過4萬名學生，因為宿舍嚴重不足，大量學生都要在外租樓，所以大學區與市中心一帶樓盤非常熱門，是投資英國物業收租的首選地區。

延長豁免印花稅

在過去的12 個月，儘管年初許多前景黯淡，但該國的房地產市場仍然非常有需求。英國政府早前宣布延長印花稅豁免措施，加上英鎊兌港元徘徊10算低水等利好因素，目前是入手英國物業的好時機。

環球樓市：明報記者 龍彩霞

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