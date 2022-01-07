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經濟
2022年1月7日星期五
周顯 投資二三事
投資策略
細價股塵爆翻版 7股曾插逾七成 華盛急瀉後停牌 傳內地投資者遭連環斬倉
科網股反彈 恒指扭跌重上23000關
憂通關無期 匯豐狠削九置目標
高盛料今年內地GDP最差僅增1.5%
去年強積金僅打和 駿隆料今年最多升7%
機管局發312億元債 首見最長40年期
港交所復活節推假期交易 涵蓋非港元期貨期權 2月底市場測試
吉利今年賣車目標165萬輛 按年增24％
銀行業收緊防疫措施 匯豐只准半數員工返辦公室
協成行方潤華離世 享壽98歲 一生力行慈善 多本著作冀薪火相傳
的士業界擬今政總抗議泰加退保
世茂信託債被指未能付款
港60％中小企已進行跨境貿易
儲局料3月加息 最快夏季縮表
美股三大指數早段微彈
美新領失業救濟人數20.7萬超預期
張兆聰：美同業Deere逆巿升 一拖可小注
方保僑：疫情加快虛擬經濟發展
植耀輝：蘋果長遠樂觀 回落10％可吸
技術取勝：力勁科技料11元較大承接
盧駿匡：港股短線市寬回升 市况未太差
劉思明：基建股成避險資金停泊所
周顯：經營家傳事業 奈何工業玩完
譚新強：Omicron或是中國逐漸改變治疫政策契機
湯文亮：如何向小朋友解釋元宇宙？
英曼城租金回報6厘 樓價年升5%
英國樓價今年料續漲逾半成
康城11期分3期申預售 涉1880伙 去年預售申請破2萬伙 創19年新高
去年批預售1.47萬伙 近3年最多
揚海加推65伙 折實均呎4.3萬
無懼Omicron 換樓客4580萬購曼山4房大宅
油麻地彌敦道舖2000萬沽 10年實蝕60萬
MegaBox去年銷售錄雙位升幅
周顯：經營家傳事業 奈何工業玩完
【明報專訊】上周，愛高集團（0328）的主席兼行政總裁梁偉成在鰂魚涌仁孚工業大廈跳樓自殺，市場轟動。
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細價股塵爆翻版 7股曾插逾七成 華盛急瀉後停牌 傳內地投資者遭連環斬倉
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