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美股三大指數早段微彈

【明報專訊】聯儲局會議紀錄較預期偏鷹，令周三美股震盪，科技股為主的納指急跌3.34%，標指下跌1.94%，道指亦跌1.07%。昨晚三大指數開市早段微彈，標指升0.3%，報4714點；納指升0.4%，報15,161點；道指升0.04%，報36,422點。

標指11個行業分類指數在周三全數下跌，收息的地產指數跌3.21%，較科技業指數跌3.13%為多，通訊業指數亦跌2.94%，成分股Alphabet（美：GOOGL）、Netflix（美：NFLX）均跌逾4%。

美上輪縮表 標指升61%

聯儲局縮表將推動利率上升和減少資金流動性，對高估值增長股更不利，Cathie Wood旗下ARK旗艦創新ETF（美：ARKK）周三下跌7.09%，見去年9月以來的新低。防守型的必需消費股在周三表現較佳，糖果商好時（美：HSY）升1.1%，寶潔（美：PG）升0.45%。

聯儲局上輪緊縮周期，由2014年1月開始削減買債，至2019年9月完結縮表（見圖）。標指在2015年12月聯儲局首次加息後調整，但及後表現大致向好，自2014年1月至2019年9月累升61%。

不過，今次退出買債、加息和縮表或將集中今年開始，市場亦預期縮表速度更快。

富國料標指夏季前跌10%

富國銀行策略師認為，經濟放緩、聯儲局採取鷹派立場、估值偏高和企業盈利增長減慢，將打擊美股向好行情，未來數月調整會愈來愈常見，預期夏季前標指跌10%，但若共和黨今年贏得國會控制權，年底標指料反彈。

施羅德認為今年經濟增長逐步見頂，料股市將受惠穩健的企業盈利而錄得較溫和升幅，但提醒投資者應分散風險，今年非大手投資的好時機。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕通脹 削減買債 縮表 加息 科技股 聯儲局 美股

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