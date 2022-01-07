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儲局料3月加息 最快夏季縮表

【明報專訊】聯儲局在周三（5日）公布去年12月中的議息會議紀錄，面對美國通脹壓力和勞動市場供應緊張，聯儲局官員認為或需以更快的速度加息，部分與會官員更認為在首次加息後一段時間，可以開始削減現時達8.76萬億美元（約86.62萬億港元）的資產負債表。市場目前預期聯儲局將在3月加息，換言之縮表或最快可在夏季開始，議息會議紀錄較市場預期更為鷹派，觸發納指當日下挫3.34%，見逾10個月最大單日跌幅。

聯儲局在去年12月議息會議公布，加碼減買債，預定至今年3月停買，不過主席鮑威爾當時表示，當局雖有討論縮表，但未決定3月後資產負債表的走向，稱3月停止擴張後，貨幣環境只是並未「更寬鬆」，因此市場前日對聯儲局會推進縮表超出預期，若聯儲局縮減資產負債表，縮小持有債券的規模，將減少金融市場的流動資金，並推升利率。

縮表速度或較上周期更快

會議紀錄亦提及一旦開始縮表，速度很可能會以較上一次緊縮周期更快。聯儲局在2017年10月以每月100億美元速度開始縮表，至最終每月縮減500億美元，至2019年9月結束。摩根大通預期，今次聯儲局會在9月隨着債券到期開始縮表，每月縮減1000億美元，為上一輪縮表的兩倍。

議息紀錄在周三刺激債息上升，10年期國債孳息率升3.51%至1.7厘的7個月新高，至昨晚8時再升至1.735厘，與聯邦基金利率關係更密切的2年期債息周三更升9.17%至0.83厘，見2020年3月聯儲局減息後的新高。據芝商所Fed Watch預計，市場認為至今年底加息4次的機會率為28%，相對一周前增5.2個百分點，僅次於加息3次的29.1%。不過，美匯指數則微跌0.13%至96.21，未有隨債息上升。

實際利率低 料收水不會帶來震盪

貨幣政策將收縮，拖累虛擬貨幣價格，比特幣至昨晚8時半，兩日累挫7.56%至4.28萬美元，自去年11月初的歷史高位已累跌逾三成。黃金在周三亦由升轉跌，至昨晚8時半累跌1%至每盎司1796美元。紐約期油昨日則扭轉周三微跌，升1.7%至每桶79.19美元。

新加坡銀行首席經濟學家曼蘇爾莫希烏丁表示，雖然維持聯儲局在6月起加息的預期，不過3月加息的風險增加，加上縮表將推動債息向上，預期至年底10年期美債收益率高於原來預期的1.9厘。不過，鷹派聯儲局官員仍然只是提出「適度收緊」（measured tightening），因此該行維持今年聯儲局逐季緩慢加息步伐的預期，仍可支持風險資產價格。扣除通脹後，美國現時的實際利率仍在負0.82厘的極低水平，若實際利率今年只是慢升，則聯儲局退市不會對金融市場帶來震盪。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕削減買債 縮表 美國通脹 鮑威爾 加息 聯儲局

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