經濟

吉利今年賣車目標165萬輛 按年增24％

【明報專訊】備受市場矚目的汽車股給出今年銷量目標。吉利汽車（0175）表示，今年全年銷量目標165萬輛，預計按年增長24％。東風汽車（0489）今年全年銷售目標347.1萬輛，按年增長25％，當中，乘用車銷量目標定為289.4萬輛，按年增長28％；商用車為57.7萬輛，增長10% 。吉利昨收報19.9元，升0.1％；東風汽車收報6.8元，升0.7％。

吉利去年全年汽車銷量約132.8萬輛，按年微增約1%，僅完成全年銷售目標153萬輛的87％。12月份，吉利汽車銷售達15.9萬輛，按年升3％，按月升17％。當中，新能源汽車銷售達1.88萬輛，按年升1.6倍；出口汽車達1.7萬輛，按年升44％；國內汽車銷量按年持平，達14.2萬輛。

去年僅達標87％ 長汽超標賣128萬輛

至於吉利最新電動車品牌極氪「ZEEKR 001」，於去年10月23日開始交付，截至去年底共交付6007輛。

另外，長城汽車（2333）公布去年總銷量達128.1萬輛，按年升15.2％，屬超額完成全年銷量目標121萬輛。去年全年海外銷售達14.3萬輛，新能源車銷售達13.7萬輛。單計上月汽車銷量為16.3萬輛，按年升8.2％，按月升32.5％。長城昨日收報24.3元，全日升1.7％。

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