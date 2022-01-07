港交所復活節推假期交易 涵蓋非港元期貨期權 2月底市場測試

明報記者 葉翠

根據諮詢總結文件，交易日涵蓋所有平日的香港公眾假期，元旦會維持休市，星期六及星期日亦不會有假期交易。對於有市場人士表示，產品的流通量和市場深度或不及營業日，港交所回應，將持續鼓勵及支援流通量提供者於交易日提供產品的雙邊報價。

市場憂慮結算銀行未有能力於與美國假期重疊的交易日做美元結算，港交所稱已向主要結算銀行（佔市場95%以上）確認會支援交易日的人民幣、美元、日圓、新加坡元及歐元款項結算服務，另未來將視乎市場反應考慮加入港元計價產品（見表2）。

港交所表示，香港與美國共同假期有聖誕節等，其他兩地的公眾假期亦可能出現重疊。基於參與者對共同假期支付變價調整的疑慮，因此修訂為允許參與者使用任何可接受的現金抵押品來支付港元或美元變價調整，此前僅限以美元支付。

盧楚仁：有吸引力 耀才：有興趣參與

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，香港投資者對假期交易服務有一定需求，當市場傳出突發消息時，投資者可選擇作出投資決定以分散風險，認為此安排對投資者有一定吸引力，估計市場反應熱烈。但他提到，若遇上香港與美國的共同假期，由於失去外圍市况作參考，投資者不會貿然作出交易。

新規定下券商可自行選擇是否參與假期交易，耀才執行董事兼行政總裁許繹彬稱「絕對有興趣參與」，他稱該行本身已有環球期貨產品可供交易，強調隨時準備就緒參與其中，亦有信心港交所可如期於復活節假期前正式實施。他認為，現時不少本港投資者已有參與環球市場，投資者理應對假期交易有興趣，估計市場反應不俗。