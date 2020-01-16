機管局發312億元債 首見最長40年期

【明報專訊】香港機場管理局宣布已成功為其40億美元（約312億港元）的高級票據發行定價，此項交易為自2003年以來香港發行人所發行規模最大的美元債券，而其中一筆40年期票據，是香港發行人所發行最長年期的基準規模美元債券。是次發債亦是機管局繼去年之後，第二次按照S規則/144A形式為票據進行定價，因此能涵蓋美國境內在岸帳戶投資者，令投資者基礎更多元化。
5年期為綠色票據 涉10億美元
是次發債包括以下4項，分別是5年期10億美元、10年期12億美元、30年期12億美元及40年期6億美元，定價分別為1.75厘、2.5厘、3.25厘及3.5厘（見圖）。其中，5年期的為綠色票據。機管局表示，此項交易有超過200名亞洲、歐洲及美國各地專業及機構投資者參與，涵蓋主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司。該局又稱，由於票據獲得數倍超額認購，機管局可將票據定價為遠低於初始價格指引的價格。
票據料獲「AA+」評級
自10年期、30年期及40年期票據所得款項將用作機管局的資本開支，當中包括用於三跑道系統項目的資本開支及一般企業用途。自5年期綠色票據所得款項將用於為機場管理局可持續金融框架（框架）項下的合資格綠色項目進行融資或再融資。票據預期將獲標準普爾評為「AA+」評級。