去年強積金僅打和 駿隆料今年最多升7%

中港股基金均跌逾一成

從地區而言，美股、歐股及日本股票基金去年連續第3年錄得正回報，中國股票、港股、大中華股票及韓國股票基金去年都轉跌。

去年表現最好的強積金基金為宏利歐洲股票基金，回報27.29%，最差為東亞（強積金）集成信託計劃下的中國追蹤指數基金，跌22.11%。

數據亦顯示，由2012年至去年的10年內，港股基金有5次跑贏整體強積金，亦有5次跑輸（見圖），而2021年跑輸的幅度較以往多。

美股今年料「慢牛」 標指或升一成

駿隆集團常務董事陳銳隆預料，今年全年強積金回報為5%至7%。他指市場的共識是認為美國經濟不會很差，預期今年美國經濟增長平均達5.5%，他相信今年美股成「慢牛格局」，標指今年升幅不及去年，但仍有機會升一成。

港股方面，陳銳隆認為目前估值偏低，假設今年整體疫情緩和，內地維持量寬，而港股市盈率若能升至10倍，便可約有11%增長。他認為，高風險投資者可留意受惠於寬鬆政策的歐美股市，長期則可考慮估值偏低及預期受惠於降準的中港股市；低風險投資者需留意環球加息氛圍對債券價格的影響，可考慮人民幣債券及貨幣市場基金。