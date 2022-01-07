憂通關無期 匯豐狠削九置目標

高檔商場生意危 籲減持

受收緊防疫措施政策影響，九置昨日股價反彈乏力，最終微跌至37.45元收市，屬近3個月低位。匯豐研究報告稱，港府公布新一輪防疫措施，意味本港與內地逐步通關很大機會再度延期，旅客無法重臨，或令九置旗下尖沙嘴海港城、銅鑼灣時代廣場等主打高檔消費的旗艦商場營業額陷入危機，並影響集團銷售租金增長。因此，該行對九置收益復蘇幅度轉趨審慎。

此外，報告又提及，去年11月整體零售銷售增長按年放緩至7.1%，其中在政府發放消費券帶動下，珠寶鐘表等非必需品銷售額仍見「硬淨」。不過，匯豐研究認為未來相關類別產品消費將會放緩，而九置旗下高端商場亦無法受惠，故該行將集團目標價下調19%至33.2元，評級由「持有」降至「減持」。

該行續稱，除非訪港旅客重現、九置旗下商舖租金重返正增長，或集團成功收購有質素物業等，該行才會對集團業務前景轉為正面。