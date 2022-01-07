細價股塵爆翻版 7股曾插逾七成 華盛急瀉後停牌 傳內地投資者遭連環斬倉

明報記者

雖然其後個別股份跌幅收窄，如首澧控股（1703）及權威金融（0397）收市分別跌34%及45.6%，惟除已經停牌的華盛外，Beng Soon Mach（1987）亦跌逾九成，首都金融（8239）跌89.4%，先機（0176）及漢思能源均跌近七成。截至本報昨晚截稿時，華盛暫未交代停牌原因，漢思及Beng Soon Mach則發公告稱不知悉股價變動原因，其餘上市公司暫未有交代。

沽盤主要來自山證凱基兩券行

今次多隻細價股狂瀉，與2017年的「塵爆」事件相似。當年多隻遭獨立股評人David Webb點名的「謎網50」細價股同日全線急挫，由於急跌股份背後俱傳涉及同一「幕後玩家」、暱稱「粉哥」的葉志輝有關，事件被戲稱為「粉塵爆炸」。

不過，有市場消息稱，有別於「塵爆」事件，昨日大跌股份中，除華盛大股東黃偉昇曾是首都金融大股東外，其餘股份沒甚關連。消息指今次是涉及一名內地投資者「爆煲」，該投資者除持有部分上述股份外，亦持有涉及上述股份的部分孖展融資，因此在華盛急瀉後，引發其他多隻股份都遭券商斬倉引致暴跌。

另根據昨日交易資料，昨日急瀉7隻股份中，大部分沽盤主要來自兩家券商，華盛及Beng Soon Mach昨日最多沽盤來自山證國際，至於首都金融、漢思等則來自凱基，意味昨日「爆煲」投資者或主要透過上述兩間券商買賣。

大股東作風低調 華盛頻轉型

至於似乎是昨日洗倉潮導火線的華盛國際，公司前稱友川，早在2011年上市，惟在翌年已轉手至目前的大股東黃偉昇手上；黃偉昇早在2007年開始現身港股，但作風低調，鮮有公開露面，他最初入主當時仍稱為MP物流的首都金融，直至2014年才逐漸減持至低於5%，惟至今仍為華盛單一大股東。

華盛屬典型細價股，業務曾經多次轉型，目前主要經營混凝土、家居消耗品及網上教育等業務，公司股價在2015年曾經升至歷史高位，惟翌年宣布供股後大跌，至去年底才漸見起色，升穿2元水平，惟經昨日大跌後再度變成「仙股」。