富蘭克林鄧普頓：美樓市今年續強勢

投資美國房地產可對冲高通脹

「過去數月，美國通脹成為投資者最關注的話題，幸而，不少分析顯示，房地產可對冲通脹─ 即使不能完全對冲，相信仍可發揮部分作用。一般而言，當實際本地生產總值（GDP）增長強勁時，市場對商用物業需求一般都更大。與此同時，在供求狀况良好的環境下，業主可將成本上升透過加租轉嫁予租客。反之，當實質GDP增長低及低通脹，或實質GDP增長低及高通脹時，私人物業市場往往非常低迷。可以預期的是，2022年美國GDP會持續偏高增長。」

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[葉創成 名人樓市論壇]